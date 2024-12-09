'Bu kafayla seçimi yine Erdoğan kazanır' Yılmaz Özdil’den CHP’ye sert tepki

2011’de başlayan iç savaş, geçtiğimiz günlerde muhalif güçlerin zaferiyle sona erdi. Birçok stratejik noktayı ele geçiren muhalifler, başkent Şam’da kontrolü sağladı. Beşar Esad ise ülkeden kaçtı. Esad’ın ayrılmasından sonra Suriye’de yeni bir yönetim kurulması için çalışmalar başladı.

"CHP DURUMU OKUYAMIYOR"

Suriye’deki son gelişmeleri değerlendiren Yılmaz Özdil, Özgür Özel’in “Esad ile görüşülmeli” sözlerini eleştirdi. Özdil, “Esad ülkeyi terk etmiş, ama Özgür Özel hâlâ ‘Bir an önce Esad ile temas kurulmalı’ diyor. CHP bu durumu okuyamıyor” dedi.

"ACİLEN AKLINI BAŞINA TOPLAMALI"

Özdil, CHP’nin politikasını gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çekti. Aksi takdirde, önümüzdeki seçimin kazananının yine değişmeyeceğini söyledi:

“CHP böyle giderse seçimde yine kaybedecek. CHP aklını başına toplamazsa önümüzdeki seçimi yine Erdoğan kazanır, sonra kimse şikayet etmesin. 2025’in Şubat ayı anketlerinde ne demek istediğim açıkça görülecek.” Dedi.