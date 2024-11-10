Bu kafede servislere robot yardımcı oluyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bu kafede servislere robot yardımcı oluyor

Karabük’te bir kafede robot servis hizmetine başladı. Robot kafeye gelen müşteriler ile çocuklarının ilgisini çekiyor.

Ergenekon Nilüfer Sokak'ta bulunan Kahveland isimli kafe, müşterilerine farklı bir hizmet deneyimi oluşturmak için robot ile servis hizmetine başladı. Yazılımla birlikte masa numarası girilen robot verilen siparişleri müşterilerine ulaştırıyor. Robot kafeye gelen müşteriler ile çocuklarının ilgisini çekiyor.

Müşterilerden İbrahim Yücel, robot servisle ilk defa karşılaştığını belirterek, "Daha önce Karabük'te bir yerde görmemiştim. Teknolojinin uyarlanması tabii ki hoşumuza gidiyor. Tuhaf bir duygu. Beni mutlu etti şahsen" dedi.

Robot hizmetini Karabük'te kullanan ilk işletmelerden biri olduklarını ifade eden İşletme Müdürü Nagehan Özer ise "İşletmemiz açısından öncelikle daha iyi olacağını düşünerek Karabük'teki misafirlerimize göstermek amacıyla aldık. Müşterilerimizi daha farklı hizmetle yan yana getirebilmek için şubemizde bulundurmaktayız" diye konuştu.

Müşterilerinin tepkisinin olumlu yönde olduğunu aktaran Özer, "Özellikle çocuklu ailelerden güzel geri dönüşler alıyoruz. Masaya robotla gidilmesi onları memnun ediyor. Aynı zamanda yine servis ekibi arkadaşlarımızla birlikte masa sunumlarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu kafede servislere robot yardımcı oluyor

Bu kafede servislere robot yardımcı oluyor

Bu kafede servislere robot yardımcı oluyor

Bu kafede servislere robot yardımcı oluyor

Bu kafede servislere robot yardımcı oluyor

Bu kafede servislere robot yardımcı oluyor

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