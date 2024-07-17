Bu kafeye sadece kadınlar alınıyor. Yer İstanbul

İstanbul Ümraniye’de kadınlara özel bir kafe açıldı. Sosyal medyada tanıtımı yapılan kafenin Polonya asıllı Sena Yamanoğlu’na ait olduğu da aktarıldı.

Kafenin sadece kadınlara özel olması değil boykot ürünlerinin de satılmadığı bildirildi.

DİĞER KAFELERDEN FARKLI

Videoda konuşan kadın şöyle diyor:

Bugün Ümraniye’de açılan hanımlara özel kafeye geldik. Bu kafeyi diğer kafelerden ayıran tek özelliği hanımlara özel olması değil aynı zamanda boykot ürünleri de satmamasıdır. Birbirinden güzel kahveleri ve tatlıları olan bu kafede kadın kadına gelip birlikte vakit geçirebilirsiniz.

“BUTİK ÜRÜNLERİ DE VAR”

Kafenin işletmesi sosyal medyadan da tanıdığımız Polonya asıllı Sena Yamanoğlu’na ait. Kafenin hemen yanında Sena Yamanoğlu’na ait butik ürünleri de bulunuyor. İçerisinde birbirinden farklı sufle çeşitleri ve feraceler var. Biz denedik çok beğendik.

Kafe sosyal medyada gündem olurken video ise art arda paylaşıldı. Bazı kullanıcılar kafeyi beğenirken bazıları da eleştirdi.

SADECE KADINLAR YAŞADIĞI KASABA

Öte yandan akıllara Noiva do Cordeiro kasabası geldi. Bu adada sadece kadınların yaşadığı iddia edilmişti. Ayrıca kasabada yaşayan kadınların çoğunun 35 yaş altı olduğu bildirilmişti.

İddialara göre, evli olan kadınlara hafta sonları eşlerini ve çocuklarını görme izni veriliyor.