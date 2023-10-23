Bu karikatür müteahhitleri bile güldürecek. Emre Ulaş ustalığını konuşturdu

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, çizdiği karikatürle müteahhitleri bile güldürecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bu karikatür müteahhitleri bile güldürecek. Emre Ulaş ustalığını konuşturdu

Mizah ve hicvi bir arada işleyerek tek karede birçok olayı betimleyen karikatürist Emre Ulaş, çizdiği bu karikatür ile müteahhitleri bile güldürecek.

İşte o karikatür:

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Karikatür’de AKP hükümetinin en çok konuşulan sistemlerinden, ‘Yap-İşlet-Devret’ hicvedildi.

Erdoğan’ın yanına gelen bir danışmanı köprü ve otoyollara zam yapılmasının hangi zaman diliminde yapılmasını gerektiğini Erdoğan’a, “Efendim önümüzde iki yol var. Köprü ve otoyollara seçimden önce mi sonra mı zam yapacağız?” şeklinde soruyor.

Erdoğan’da danışmanına ‘Yap-İşlet-Devret’ sistemine atıfta bulunarak, “Madem önümüzde iki yol var. Önce bu yolları Yap-İşlet’le ve geçiş garantisiyle bizimkilere yaptıralım sonrasına bakarız!” şeklinde cevap veriyor.

Müteahhitleri dahi güldürecek karikatür zam ve geçiş garantili yap-işlet-devret sistemini tek karede özetledi.

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