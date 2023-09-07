Bu karikatüre kırk gün güleceksiniz. Muhalefetin yerel seçimden sonra yapacağı açıklama

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, ana muhalefet partisi CHP’nin yerel seçimlerin ardından yapması muhtemel olan açıklamayı bomba bir karikatür ile çizdi.

İŞTE O KARİKATÜR;

Karikatürde seçimlerin ardından basın mensuplarının muhalefet partisine mikrofon uzatıp seçim sonrası değerlendirme istedikleri belli oluyor.

Kendilerine mikrofon uzatan basın mensuplarına, neredeyse her seçimden sonra ‘seçimlerin hileli’ olduğunu açıklayan muhalefet partisinin yine bilindik açıklamaları yaptığı resmedildi.

CHP kürsüsü önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu’nun ifadeleri ise şu şekilde: “Bi hileli seçimi daha geride bıraktık arkadaşlar… Artık önümüzdeki hileli seçimlere bakacağız!..”