Bu karışım eve dadanan böcekleri anında uzaklaştırıyor

Birçok kereler evdeki böceklerden kurtulmak için çeşitli yöntemler aranır. Siz de hazırlayacağınız bir karışımla böcekleri ev ve işyerlerinizden uzak tutabilirsiniz.
BUNLARI YAPARSANIZ BÖCEKLER GELMEZ
Çöp kutusu günde bir kez boşaltılmalı.
Özellikle mutfaktaki yüzeylerde yağ, şerbet ya da bal gibi yapışkan alanlar kesinlikle temizlenmeli.
Bulaşıklar koku yapmaması için yemekten hemen sonra yıkanmalı.
Mutfak özellikle sık sık havalandırılmalı.
Evde nem ve su akıntısı bulunmamalı.
Lavabo altındaki nemli yerler sürekli kurutulmalı.
Açıkta yemek bırakılmamalı
İŞTE BÖCEKLERİ YOK EDEN O KARIŞIM
Malzeme
Bir baş soğan
Bir çay kaşığı karbonat
Soğanı ince ince kıyıp üzerine karbonatı ekleyin.
İyice çalkalayın.
Karışımı böceklerin muhtemel geldiği yerlere sürün
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