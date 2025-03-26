Bu kazada fazla "terslik" var! Yaya "Pardon abi" dedi

Kaza, D-100 kara yolunun yan yolunda Paşaköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM otoparkından çıkan Coşkun Y. idaresindeki 14 ADC 530 plakalı motosiklet, yan yola ters şeritten girdi. Yaklaşık 20 metre giden motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Coşkun Y. ve Yunus E. yere düştü. Motosikletin çarpması ve yere düşmenin etkisiyle Yunus E. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anları ise anbean motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Yerde yaralı şekilde yatan Yunus E.'nin motosiklet sürücüsüne, "Pardon abi, kusura bakma" dediği kast kamerasıyla görüntülendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.