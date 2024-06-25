Bu kentte kimse aile hekimi olmak istemiyor

Bu kentte kimse aile hekimi olmak istemiyor
Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet

Ordu Tabip Odası Başkanı kentteki sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunları dile getirerek kimsenin aile hekimi olmak istemediğini belirtti.

1/15
Bu kentte kimse aile hekimi olmak istemiyor 1

Ordu Tabip Odası Başkanı Ömer Ufkun Yıldırım dikkat çeken açıklamalar yaptı.

2/15
Bu kentte kimse aile hekimi olmak istemiyor 2

Yıldırım, sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunları anlattı.

3/15
Bu kentte kimse aile hekimi olmak istemiyor 3

Aile hekimliğine olan ilgisizliği aktaran Yıldırım ciddi eksiklikler olduğunu söyledi.

4/15
Bu kentte kimse aile hekimi olmak istemiyor 4

Yıldırım Ordu'daki aile sağlığı çalışanı eksikliğinin yüzde 20'lere ulaştığını açıkladı.

5/15
Bu kentte kimse aile hekimi olmak istemiyor 5

Dolayısıyla Tabip Odası Başkanı kentte kimsenin bu pozisyonları tercih etmek istemediğini dile getirdi.

6/15
Bu kentte kimse aile hekimi olmak istemiyor 6

Yıldırım, aile hekimliği sisteminin her geçen gün kan kaybettiğini ifade etti.

7/15
Bu kentte kimse aile hekimi olmak istemiyor 7

Ayrıca Yıldırım, "Doğru sonuçlar için sahanın dinamiklerine hakim temsilcilerle hareket etmek ve istişare yapmak gerektiğini" sözlerini kullandı.

8/15
Bu kentte kimse aile hekimi olmak istemiyor 8

Yıldırım, "Sadece hastane yapmakla sorunların üstesinden gelinemeyeceğini, kurumların layıkıyla ve adil şekilde yönetilmesi, hekim ve sağlık çalışanlarının memnuniyetinin sağlanması gerektiğini" vurguladı.

9/15
Bu kentte kimse aile hekimi olmak istemiyor 9
10/15
Bu kentte kimse aile hekimi olmak istemiyor 10
11/15
Bu kentte kimse aile hekimi olmak istemiyor 11
12/15
Bu kentte kimse aile hekimi olmak istemiyor 12
13/15
Bu kentte kimse aile hekimi olmak istemiyor 13
14/15
Bu kentte kimse aile hekimi olmak istemiyor 14
15/15
Bu kentte kimse aile hekimi olmak istemiyor 15
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bebek gibi bir cilt için 1 damlası bile yetiyor. Güneş lekeleri için mucize yöntem!
Bebek gibi bir cilt için 1 damlası bile yetiyor. Güneş lekeleri için mucize yöntem!
Dişlerin arasındaki siyah üçgenlerin sırrı ortaya çıktı
Dişlerin arasındaki siyah üçgenlerin sırrı ortaya çıktı
Soğuk duş alanlar eyvah! Bu hastalıklar ortaya çıkıyor
Soğuk duş alanlar eyvah! Bu hastalıklar ortaya çıkıyor
Güneş Çarpması Nedir? Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir?
Güneş Çarpması Nedir? Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir?
Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı
Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı
Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin
Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin