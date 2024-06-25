Bu kentte kimse aile hekimi olmak istemiyor

Ordu Tabip Odası Başkanı Ömer Ufkun Yıldırım dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Yıldırım, sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunları anlattı.
Aile hekimliğine olan ilgisizliği aktaran Yıldırım ciddi eksiklikler olduğunu söyledi.
Yıldırım Ordu'daki aile sağlığı çalışanı eksikliğinin yüzde 20'lere ulaştığını açıkladı.
Dolayısıyla Tabip Odası Başkanı kentte kimsenin bu pozisyonları tercih etmek istemediğini dile getirdi.
Yıldırım, aile hekimliği sisteminin her geçen gün kan kaybettiğini ifade etti.
Ayrıca Yıldırım, "Doğru sonuçlar için sahanın dinamiklerine hakim temsilcilerle hareket etmek ve istişare yapmak gerektiğini" sözlerini kullandı.
Yıldırım, "Sadece hastane yapmakla sorunların üstesinden gelinemeyeceğini, kurumların layıkıyla ve adil şekilde yönetilmesi, hekim ve sağlık çalışanlarının memnuniyetinin sağlanması gerektiğini" vurguladı.