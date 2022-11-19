Ramsey'in laneti yeniden hortladı. Bu kez de gol attığı maçın hakemi öldü

Galli ünlü futbolcu Aaron Ramsey, Cardiff, Arsenal, Juventus gibi takımlarda oynadıktan sonra Fransa'nın Nice takımına transfer oldu.

Hangi takımda oynarsa oynasın attığı her golden sonra bir ünlü hayatını kaybetti.

Dünyada 'Ramsey'in laneti' olarak isimlendirildi ve kötü şöhreti futbolculuğunun önüne geçti.

Son olarak da gol attığı maçın hakemi hayatını kaybetti.

İşte Ramsey'in gol attığı maçlar ve ardından hayatını kaybedenler:

- 2 Mayıs 2011: Tottenham - Arsenal maçında gol attı. Üç gün sonra 5 Mayıs 2011'de Apple'ın dünyaca ünlü CEO'su Steve Jobs hayatını kaybetti.

- 19 Ekim 2011: Marsilya - Arsenal maçında gol attı. Bir gün sonra 20 Ekim 2011'de Libya lideri Muammer Kaddafi hayatını kaybetti.

11 Şubat 2012: Sunderland - Arsenal maçından sonra dünyaca ünlü şarkıcı Whitney Houston hayatını kaybetti.

4 Ağustos 2012: Birleşik Krallık - Kore maçından bir gün sonra 5 Ağuston 2012'de Latin Amerika müziğinin önde gelen isimlerinden Chavela Vargas hayatını kaybetti.

22 Mart 2013: İskoçya - Galler maçından sonra Kübalı piyanist, orkestra şefi, besteci ve aranjör Bebo Valdes hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2013: Arsenal - Wigan maçından üç gün sonra 17 Mayıs 2013'de Arjantin'in de facto devlet başkanı Jorge Rafael Videla hayatını kaybetti.

8 Eylül 2013: Marsilya - Arsenal maçından sonra ABD'li boksör Ken Norton hayatını kaybetti.

11 Mayıs 2014: Norwich - Arsenal maçından bir gün sonra 12 Mayıs 2014'de Alien karakterinin yaratıcı H.R Giger hayatını kaybetti.

10 Ağustos 2014: Arsenal - M.City maçından bir gün sonra 11 Ağustos 2014'de ABD'li aktör Robin Williams öldü.

13 Nisan 2015: Arsenal - Burnley maçından iki gün sonra dünyaca ünlü edebiyatçılar Günter Grass ve Eduardo Galeano hayatlarını kaybetti.

9 Ocak 2016: Arsenal - Sunderland maçından bir gün sonra şarkıcı David Bowie yaşamını yitirdi.

13 Ocak 2016: Arsenal - Liverpool maçında attığı golden bir gün sonra Alan Rickman hayatını kaybetti.

- Koronavirüs salgınının hemen öncesinde Juventus'ta oynarken, takımının İnter'i 2-0 yendiği maçta ilk golü attı, ardından Serie A, tatil edildi.

- Son olarak Ramsey'in laneti geçtiğimiz günlerde yaşandı. Bu sezon Nice'te top koşturan 31 yaşındaki futbolcu Ramsey'in takımında ilk golünü attığı maçın hakemi olan Johan Hamel felç geçirerek hayatını kaybetti.