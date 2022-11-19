19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ramsey'in laneti yeniden hortladı. Bu kez de gol attığı maçın hakemi öldü

Ramsey'in laneti yeniden hortladı. Bu kez de gol attığı maçın hakemi öldü

Futbol dünyasının lanetli ismi Aaron Ramsey Nice formasıyla bu sezon bir gol attı. O maçta düdük çalan hakem Johan Hamel felç geçirerek hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 12:48
Takip Et

Bu kez de gol attığı maçın hakemi öldü. Ramsey'in laneti yeniden hortladı

Ramsey'in laneti yeniden hortladı. Bu kez de gol attığı maçın hakemi öldü
+
Aa
-

Galli ünlü futbolcu Aaron Ramsey, Cardiff, Arsenal, Juventus gibi takımlarda oynadıktan sonra Fransa'nın Nice takımına transfer oldu.

Hangi takımda oynarsa oynasın attığı her golden sonra bir ünlü hayatını kaybetti.

Dünyada 'Ramsey'in laneti' olarak isimlendirildi ve kötü şöhreti futbolculuğunun önüne geçti.

Son olarak da gol attığı maçın hakemi hayatını kaybetti.

İşte Ramsey'in gol attığı maçlar ve ardından hayatını kaybedenler:

- 2 Mayıs 2011: Tottenham - Arsenal maçında gol attı. Üç gün sonra 5 Mayıs 2011'de Apple'ın dünyaca ünlü CEO'su Steve Jobs hayatını kaybetti.

- 19 Ekim 2011: Marsilya - Arsenal maçında gol attı. Bir gün sonra 20 Ekim 2011'de Libya lideri Muammer Kaddafi hayatını kaybetti.

11 Şubat 2012: Sunderland - Arsenal maçından sonra dünyaca ünlü şarkıcı Whitney Houston hayatını kaybetti.

4 Ağustos 2012: Birleşik Krallık - Kore maçından bir gün sonra 5 Ağuston 2012'de Latin Amerika müziğinin önde gelen isimlerinden Chavela Vargas hayatını kaybetti.

22 Mart 2013: İskoçya - Galler maçından sonra Kübalı piyanist, orkestra şefi, besteci ve aranjör Bebo Valdes hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2013: Arsenal - Wigan maçından üç gün sonra 17 Mayıs 2013'de Arjantin'in de facto devlet başkanı Jorge Rafael Videla hayatını kaybetti.

8 Eylül 2013: Marsilya - Arsenal maçından sonra ABD'li boksör Ken Norton hayatını kaybetti.

11 Mayıs 2014: Norwich - Arsenal maçından bir gün sonra 12 Mayıs 2014'de Alien karakterinin yaratıcı H.R Giger hayatını kaybetti.

10 Ağustos 2014: Arsenal - M.City maçından bir gün sonra 11 Ağustos 2014'de ABD'li aktör Robin Williams öldü.

13 Nisan 2015: Arsenal - Burnley maçından iki gün sonra dünyaca ünlü edebiyatçılar Günter Grass ve Eduardo Galeano hayatlarını kaybetti.

9 Ocak 2016: Arsenal - Sunderland maçından bir gün sonra şarkıcı David Bowie yaşamını yitirdi.

13 Ocak 2016: Arsenal - Liverpool maçında attığı golden bir gün sonra Alan Rickman hayatını kaybetti.

- Koronavirüs salgınının hemen öncesinde Juventus'ta oynarken, takımının İnter'i 2-0 yendiği maçta ilk golü attı, ardından Serie A, tatil edildi.

- Son olarak Ramsey'in laneti geçtiğimiz günlerde yaşandı. Bu sezon Nice'te top koşturan 31 yaşındaki futbolcu Ramsey'in takımında ilk golünü attığı maçın hakemi olan Johan Hamel felç geçirerek hayatını kaybetti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
2
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
3
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
4
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
5
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
6
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
7
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı
﻿TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı
﻿TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı
﻿Bulgaristan açıkladı. Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 5 kişi gözaltında
﻿Bulgaristan açıkladı. Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 5 kişi gözaltında
﻿Bulgaristan açıkladı. Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 5 kişi gözaltında
﻿Sahil Güvenlik ekipleri 1 haftada 1148 düzensiz göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik ekipleri 1 haftada 1148 düzensiz göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik ekipleri 1 haftada 1148 düzensiz göçmen yakaladı
﻿İç hastalıkları uzmanından korkutan grip salgını açıklaması
﻿İç hastalıkları uzmanından korkutan grip salgını açıklaması
﻿İç hastalıkları uzmanından korkutan grip salgını açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.