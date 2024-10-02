Bu kez dolandıramadılar! 1 milyon 100 bin liralık dolandırıcılık planı polise takıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bu kez dolandıramadılar! 1 milyon 100 bin liralık dolandırıcılık planı polise takıldı

Malatya'da kendilerini polis-savcı olarak tanıtarak 4 kişilik bir ailenin 1 milyon 100 bin TL'sini dolandırmaya çalışan zanlıların oyununu polis bozdu.

Malatya'da kendilerini polis-savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 4 kişilik bir ailenin 1 milyon 100 bin TL'sini çalmaya çalıştı.

Aile, altınlarını bozdurup kredi çekmeye çalışırken, polisin hızlı müdahalesiyle dolandırılmaktan kurtarıldı.

H.Y. isimli şüpheli, S.A. ve ailesini telefonla arayarak kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini söyledi ve altınlarını bozdurup 800 bin TL kredi çekmelerini istedi.

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Panikleyen aile, altınları bozdurup kredi çekmeye çalışırken, S.A.'nın iş arkadaşları durumu fark edip polise ihbarda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aileyi dolandırılmaktan kurtardı.

Aile, H.Y. hakkında şikayetçi oldu ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu kez dolandıramadılar! Malatya'da 1 milyon 100 bin liralık dolandırıcılık planı polise takıldı

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Bu kez dolandıramadılar! Malatya'da 1 milyon 100 bin liralık dolandırıcılık planı polise takıldı

Bu kez dolandıramadılar! Malatya'da 1 milyon 100 bin liralık dolandırıcılık planı polise takıldı

Bu kez dolandıramadılar! Malatya'da 1 milyon 100 bin liralık dolandırıcılık planı polise takıldı

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