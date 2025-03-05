Bu kez fotoğrafı gazeteciler değil, İYİ Parti lideri Dervişoğlu çekti

Kaynak: ANKA
Bu kez fotoğrafı gazeteciler değil, İYİ Parti lideri Dervişoğlu çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu renkli anlarla izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu, Dervişoğlu TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından, kendisini bekleyen basın mensuplarına, "Hep siz mi çekeceksiniz" diyerek, fotoğrafladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de düzenlediği partisinin grup toplantısının ardından, kendisini bekleyen basın mensuplarına, "Hep siz mi çekeceksiniz" diyerek fotoğraflarını çekti.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, konuşmasının ardından 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların ağırlıklı olduğu toplantı salonunda hatıra fotoğrafı çekti. Dervişoğlu, toplantı sonrasında da kendisini bekleyen basın mensuplarını fotoğrafladı.

Salondan çıkışta kendisini bekleyen gazetecilere, "Hep siz mi çekeceksiniz" diyen Dervişoğlu, kendi makinesiyle basın mensuplarının fotoğrafını çekti.

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