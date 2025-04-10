Bu kez hakemler protesto etti

Kocaeli Süper Amatör Lig Play-Off Ligi 5. haftasında Derincespor - Kavaklıspor maçı, hakemlerin dikkat çeken protestosuyla başladı.

KOCAELİ'DE HAKEMLERDEN ANLAMLI DURUŞ

Orta hakem Fatih Kabakkaya ve yardımcıları Ümit Ateş ile Ökkeş Yıldız, düdüklerini 2 dakika geç çalarak sahada hareketsiz bekledi.

TUNHAN AYDEMİR OLAYINA TEPKİ

Protestonun nedeni, bir hafta önce Darıca Marmara Osmangazi Spor - Gebze Birlikspor U-18 maçında görev yapan hakem Tunahan Aydemir'in fiziksel saldırıya uğramasıydı. Saldırı sonucu Aydemir'in kaburgalarında çatlak ve burnunda kırık oluştu.

TAKIMLARDAN DESTEK GELDİ

Maç öncesinde takım kaptanları Oğuzhan Öz ve Erol Badiş'e durumu açıklayan hakemler, futbolcular ve teknik ekiplerden tam destek aldı. Derince Suni Çim Stadı'nda 2 dakika boyunca sessiz bekleyiş, sporda şiddetin son bulması çağrısına dönüştü.

TFFHGD'DEN SERT AÇIKLAMA

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi yaptığı açıklamada: "Bu çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Tunahan Aydemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, olayın takipçisi olacağımızı belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.