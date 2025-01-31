Bu kez Muğla sallandı (31 Ocak 2025)

Kaynak: Haber Merkezi
Bu kez Muğla sallandı (31 Ocak 2025)

AFAD, Muğla'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, saat 00.25'te meydana gelen Datça'daki depremin derinliğini 38.95 kilometre olarak hesapladı.

Dün akşam saat 18.55'de İzmir Çeşme açıklarında da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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