Bu kez şiddet kadından! Erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bu kez şiddet kadından! Erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

Tekirdağ'da 20 yaşındaki Esranur E. tartıştığı 22 yaşındaki erkek arkadaşı Emre G'yi bıçakla kalçasından yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Tekirdağ Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Spor Aralığı Sokak'ta meydana geldi. Emre G. ile kız arkadaşı Esranur E., arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Apartman girişinde meydana gelen tartışma sırasında Esranur E., üzerindeki bıçakla Emre G.'yi kalçasından bıçaklayıp kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Emre G., ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan Esranur G.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kez şiddet kadından! Erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

Bu kez şiddet kadından! Erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

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