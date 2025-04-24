Bu kez Tekirdağ ve Denizli sallandı (24 Nisan 2025)

İstanbul'da ardı ardına artçı depremlerle sarsılırken, Tekirdağ ve Denizli'de yaşayan vatandaşlar da meydana gelen depremlerle büyük korku yaşadı.

Silivri'de bir artçı deprem daha! AFAD açıkladı (24 Nisan 2025)

DENİZLİ SALLANDI

Saat 03.30 bu kez Denizli Pamukkale merkezli bir deprem kaydedildi. Pamukkale depreminin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. AFAD bu depremin derinliğini ise 13.34 kilometre olarak ölçtü.

TEKİRDAĞ'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Pamukkale depremini ise 04.20'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki Tekirdağ depremin izledi. Tekirdağ depreminin merkez üssü Marmaraereğlisi olarak belirlendi. AFAD depremin derinliğini 7.02 kilometre olarak ölçtü.