Bu kez Tekirdağ ve Denizli sallandı (24 Nisan 2025)

İstanbul'da ardı ardına artçı depremlerle sarsılırken, Tekirdağ ve Denizli'de yaşayan vatandaşlar da meydana gelen depremlerle büyük korku yaşadı.
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DENİZLİ SALLANDI
Saat 03.30 bu kez Denizli Pamukkale merkezli bir deprem kaydedildi. Pamukkale depreminin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. AFAD bu depremin derinliğini ise 13.34 kilometre olarak ölçtü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Pamukkale (Denizli)
Tarih:2025-04-24
Saat:03:30:22 TSİ
Enlem:37.88917 N
Boylam:29.22083 E
Derinlik:13.34 km
Detay:https://t.co/xLicteyCx5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
TEKİRDAĞ'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Pamukkale depremini ise 04.20'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki Tekirdağ depremin izledi. Tekirdağ depreminin merkez üssü Marmaraereğlisi olarak belirlendi. AFAD depremin derinliğini 7.02 kilometre olarak ölçtü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [21.77 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2025-04-24
Saat:04:20:03 TSİ
Enlem:40.82556 N
Boylam:28.13833 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/mtrGmwqJuv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi