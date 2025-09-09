'Bu kin koltuk için mi?' CHP'li isim Kılıçdaroğlu'na seslendi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye yönelik kayyum ve operasyonlar sürecinde sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Başarır, "Ne kadar önemli bu koltuk? Benim için önemli değil. Ülkemden önemli değil. Bu kadar mı kıymetli bu koltuk. Olmuyorsa olmuyor kardeşim. Bu kin bu nefret koltuk içinse ben çok üzülüyorum" diye konuştu.

Sözcü TV’de İpek Özbey’in sunduğu Nokta Atışı programında katılan Başarır, “CHP’nin kayyumlara teslim olmadığını, olmayacağını söylemesini beklerdim. Bunu Murat Bey, Hikmet Bey yaptı. Altan Bey yaşasaydı o da yapardı. Burada nefesim düğümleniyor. Ben Kemal Bey’den de beklerdim” dedi.

Kılıçdaroğlu ile yıllarca birlikte çalıştığını hatırlatan Başarır, “Cumhurbaşkanı seçilemediği zaman 8 saat uyuyamadım, sinir krizleri geçirdim. Onun partisine, evlatlarına sahip çıkmasını beklerdim ama bu süreçte bir kelime bile tweet atılmadı” şeklinde konuştu.

Ali Mahir Başarır konuşmasında şunları söyledi:

"Yıllarca beraber yürüdüğümüz kadın kollarından arkadaşlarımız gazlara maruz kaldılar. Ne kadar önemli bu koltuk? Benim için önemli değil. Ülkemden önemli değil. Bu kadar mı kıymetli bu koltuk. Olmuyorsa olmuyor kardeşim. Bu kin bu nefret koltuk içinse ben çok üzülüyorum. Bunları dayanamadığım için söylüyorum. Belki hiç konuşmamam gereken şeyler ama dayanamıyorum artık."

