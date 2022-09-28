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Doğal gaza büyük zam geliyor

Konutlarda doğal gaza bir zam daha geliyor. Doğalgaza yüzde 10’un üzerinde bir zam planlanıyor. 

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 10:43
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Bu kış buz gibi geçecek. Doğal gaza büyük zam geliyor

Doğal gaza büyük zam geliyor
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Dünya gazetesinin haberine göre, bilgi veren kaynaklar, zam önerilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletildiğini açıkladı. 

Gelinen aşamada elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 10’un üzerinde bir zam planlandığı belirtilirken, sanayide üretilen elektrik için de zam önerildiği ancak sanayi kesiminin fiyat artışlarına duyarlılığı nedeniyle bakanlığın bu konuda çekinceli olduğu öğrenildi.

KONUT DOĞAL GAZINA ZAM GELİYOR

Konutta doğalgaz tüketimine yapılması planlanan zammın Ekim ayında beklenmediğine dikkat çekilirken, yapılacak zammın sadece bir tüketim grubuna yüksek oranlı olmaması için dağıtılması ve daha düşük oranlı tutulması yönünde de bir çalışmanın olduğu belirtildi.

Gelinen aşamada, elektrik üretimindeki doğal gaza yapılacak artışın kesinleştiği, diğer tüketim gruplarına da olası senaryolara göre birkaç gün içinde karar verileceği söylenildi.

 

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Muhalif İmam
28.09.2022 11:30
kemik donduran soğuklar olsa donarlar kombiyi yakmazlar yine de oy verecek seçmen kitleleri var  
 
Deli İbrahim
28.09.2022 11:26
Ekonomik krizden en çok etkilenen seçmen AKP ve MHP seçmenidir. Ekonominin iyi olduğunu iddia eden de onlar. Bakalım bu kış, ekonomi hakkındaki fikirleri değişecek mi?  
 
Muhaha
28.09.2022 11:21
Hade az kaldı 2023 gelince herşey birden düzelecek sıkın dişinizi  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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