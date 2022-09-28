Doğal gaza büyük zam geliyor

Dünya gazetesinin haberine göre, bilgi veren kaynaklar, zam önerilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletildiğini açıkladı.

Gelinen aşamada elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 10’un üzerinde bir zam planlandığı belirtilirken, sanayide üretilen elektrik için de zam önerildiği ancak sanayi kesiminin fiyat artışlarına duyarlılığı nedeniyle bakanlığın bu konuda çekinceli olduğu öğrenildi.

KONUT DOĞAL GAZINA ZAM GELİYOR

Konutta doğalgaz tüketimine yapılması planlanan zammın Ekim ayında beklenmediğine dikkat çekilirken, yapılacak zammın sadece bir tüketim grubuna yüksek oranlı olmaması için dağıtılması ve daha düşük oranlı tutulması yönünde de bir çalışmanın olduğu belirtildi.

Gelinen aşamada, elektrik üretimindeki doğal gaza yapılacak artışın kesinleştiği, diğer tüketim gruplarına da olası senaryolara göre birkaç gün içinde karar verileceği söylenildi.