Bu küçük hatalar tamir masrafı çıkartıyor! Araç sahipleri dikkat

Son yıllarda kullanım kolaylığı sebebiyle manuel vitese sahip olan araçların yerini otomatik vitese sahip olan araçlar aldı. Ancak otomatik vitesli otomobillerin yanlış kullanılması ciddi masrafları beraberinde getirebiliyor.

Otomatik şanzımanın sağlıklı bir şekilde çalışmayı sürdürebilmesi için düzenli ve doğru bakım kritik önem taşıyor. Sürücülerin en çok ihmal ettiği şeylerden biri ise şanzıman yagini zamanında değiştirmek. Sürücülerin araç bakımında yaptığı küçük hatalar büyük maliyetlere yol açıyor. İşte son dönemlerde otomatik vitesli araçlarda yapılan ön plana çıkan en kritik beş hata…

Otomatik şanzımanın sağlıklı çalışması için düzenli bakım kadar doğru kullanım da büyük önem taşıyor. Özellikle şanzıman yağının zamanında değiştirilmesi kritik bir detay olarak öne çıkıyor. Bunun yanında sürücülerin en sık yaptığı beş hataya dikkat çekiliyor:

1. Motor soğukken gaza yüklenmek: Araç tam ısınmadan sert kalkış yapmak şanzımana zarar veriyor.

2. Yanlış park etme alışkanlığı: Araç tamamen durmadan vitesi doğrudan P konumuna almak yerine önce N, ardından el freni ve en son P konumuna geçmek gerekiyor.

3. Yokuş aşağı N’de gitmek: Yakıt tasarrufu sağlamaz, aksine şanzımanı yağsız bırakır ve ciddi hasara yol açar.

4. Rampada frensiz beklemek: Araç vitesteyken sürekli gaz vererek aracı tutmaya çalışmak şanzımanı zorlar.

5. Durmadan vites değiştirmek: Araç tam durmadan D’den R’ye ya da R’den D’ye geçiş yapmak şanzımanı yıpratır.

