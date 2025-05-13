Bu kulis bilgisi Türkiye gündemini sarsacak! Cani Öcalan için…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı ‘Öcalan açılımı’ süreci dün terör örgütünün örgütü lağvetmesiyle devam ediyor. Bugün Milliyet gazetesinde yer alan haberde DEM Parti’nin Bahçeli’nin dillendirdiği bebek katili Öcalan için ‘umut hakkı’ talebini gündeme getirilebileceği bilgisi paylaşıldı.

ÖRGÜT LAĞVETTİ, SIRADAKİ HEDEF NE?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşını meclise davet ederek ‘silah bırakma ve örgütü lağvetme’ çıkışında bulunmuştu. Bahçeli’nin ilk isteğinden biri olan örgütün lağvetmesi gerçekleşti. Terör örgütü PKK, dün kongrede aldıkları kararı duyurdu. Kongrede örgütü lağvetme kararı çıktığı belirtildi. Şimdi ise sırada neler olacağı merak konusu oldu. Bahçeli’nin teröristbaşını Meclis’e davet etmesi ‘umut hakkı’ çıkışında bulunması, sıradaki hedefin ne olacağını merak ettirdi.

UMUT HAKKININ GÜNDEME GELMESİNİ BEKLİYOR

Milliyet’te yer alan habere göre ise kulislerde teröristbaşının siyasete katılacağının konuşulduğu aktarıldı. Bahçeli’nin dile getirdiği umut hakkına ilişkin ise DEM Parti’nin süreçte gündeme getireceği haberde belirtildi. Haberde yer alan ifadeler şu şekilde oldu;

“PKK kongre kararlarına bağlı olarak DEM Parti’nin olağanüstü kongreyle yeniden yapılanacağı da kulislerde konuşulanlar arasında. Bu çerçevede Öcalan’ın parti kuracağı, yeniden yapılanan partinin başına geçebileceği hatta kendisine Meclis yolu açılıp açılmayacağı da merak ediliyor. Ancak şu andaki mevcut anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hükümleri buna kesinlikle imkan tanımıyor. Hasta tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması, İnfaz Kanunu’nda beklentileri karşılayacak düzenlemelere gidilmesi, silah bırakan PKK’lıların akıbeti, kayyum düzenlemesiyle görevden alınan belediye başkanlarının göreve iadesi gibi adımların atılmasının ardından DEM Parti, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de dillendirdiği umut hakkının gündeme gelmesini bekliyor”

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut hakkı, ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen kişilerin, belirli şartlar altında, bir gün serbest bırakılma veya koşullu salıverilme umuduyla cezasını çekebilmesini ifade eden bir kavram olarak biliniyor. Umut Hakkı ile Öcalan’ın serbest bırakılacağı belirtiliyor.