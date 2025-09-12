Bu kulis sadece Yeniçağ’da Saray’a gidip görüşmüş… Rozetini bizzat Erdoğan takacak!

İSTANBUL BEYKOZ- ATAKAN ALKIŞ YENİÇAĞ ÖZEL HABER

Son günlerde CHP’den istifa edip AKP’ye geçen başkanlar dikkat çekmeye devam ediyor. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, radikal bir kararla AKP’ye geçtiği kulislerde konuşuluyordu. Yeniçağ İstanbul Beykoz temsilcisi Atakan Alkış’ın kulislerden edindiği bilgiye göre; dün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Özlem Vural Gürzel, AK Parti’ye katılma talebini iletti ve bu talebi olumlu karşılandı. Sıcak bir atmosferde geçtiği öğrenilen görüşmenin ardından Gürzel'in partiye katılımı kesinleşti.

ROZET TÖRENİ CUMARTESİ GÜNÜ

Tarihin belli olduğunu aktaran Alkış, Gürzel’e AK Parti rozeti, Cumartesi günü İstanbul’da düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı Teşkilat Akademisi programında takılacağını söyledi.

ERDOĞAN'DA KULİSİ ALDIĞIMIZ DAKİKALARDA AÇIKLAMA YAPTI

Erdoğan MYK sonrası yaptığı açıklamada Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP'ye geçeceğini açıkladı.

"YOLUMUZ UZUN" MESAJI KISA SÜRDÜ

Gürzel'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar, bir süredir CHP kulislerinde ciddi rahatsızlığa ve tartışmalara neden olmuştu. Gürzel, bu iddialara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak yanıt vermişti. Fotoğrafın altına düştüğü "yolumuz uzun" notu, CHP'ye ve İmamoğlu'na bağlılık mesajı olarak algılanmıştı. Ancak bu mesajdan kısa bir süre sonra önce partisinin kuruluş yıldönümünde CHP'den istifa etmesi, ardından da AK Parti'ye geçişinin kesinleşmesi, siyasi çevrelerde "O uzun yol, kısa sürdü" yorumlarına neden oldu.

İMAMOĞLU'NUN ADAYI OLARAK BİLİNİYORDU

2024 Yerel Seçimlerinde CHP listesinden meclis üyesi seçilen Özlem Vural Gürzel, siyaset sahnesine hızlı bir giriş yapmıştı. Beylikdüzü’nden Beykoz’a bizzat Ekrem İmamoğlu’nun isteğiyle geldiği bilinen Gürzel, seçilmiş Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in beklenmedik şekilde tutuklanmasının ardından, yine İmamoğlu’nun devreye girmesiyle ve parti içinde yaşanan tartışmaların ortasında Belediye Başkan Vekili koltuğuna oturmuştu. Bu ani yükseliş ve şimdi gerçekleşen parti değişikliği, Beykoz siyasetinde tüm dengeleri değiştirecek bir hamle olarak görülüyor.