Bu kurala uymayan 55 bin TL ödemek zorunda!

Araba kullanırken, bir çok kurala aynı anda uymanız gerekiyor. İngiltere’deki sürücüler için araba kullanırken giydikleri ayakkabı bile büyük önem taşıyor.



Bu kapsamda yapılan uyarılara göre yanlış ayakkabı tercih etmeleri halinde sürücülere 1000 sterlin yani Türk Lirası olarak yaklaşık 55.600 TL’ye kadar para cezası kesilebiliyor. İngiltere’de geçerli kabul edilen trafik kuralları kapsamında sürücüler araçları doğru bir şekilde kullanmalarına engel olmayacak ayakkabıları tercih etmek zorunda, aksi taktirde para cezası uygulanabilir.

HANGİ AYAKKABILARI GİYMEMELİ?

Uzmanların bu konuda kritik uyarıları bulunuyor. Ağır botlar, kalın tabanlı ayakkabılar sürüş güvenliği için riskli grupta yer alıyor. Bununla birlikte bu kapsamda yapılan uyarılarda yüksek topuklu ayakkabıların sürüş esnasında kontrolü zorlaştırdığığına da dikkat çekiliyor.

Güvenli ve konforlu bir sürüş için ayağı tam oturan ve pedalları hissetmeye imkan tanıyan ayakkabıları tercih etmek gerekiyor. Türkiye’de sürüş güvenliği için farklı kısıtlamalar mevcut bununla birlikte trafik uzmanları özellikle sürüş güvenliği için uygun ayakkabının kullanımına zaman zaman dikkat çekiy

