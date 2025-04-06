Bu kurultay sadece CHP’lilerin değildir
19 Mayıs 1919- Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıktı.
22 Haziran 1919- Amasya Genelgesi yayınlandı.
23 Temmuz- 7 Ağustos 1919- Erzurum Kongresi toplandı.
4-12 Eylül 1919- Sivas Kongresi toplandı.
27 Aralık 1919- Mustafa Kemal Paşa Ankara’ya geldi.
23 Nisan 1920- Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da toplandı.
3 Mayıs 1920- 1. Hükümet Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında kuruldu.
10-11 Ocak 1921- I. İnönü Savaşı.
23 Mart – 1 Nisan 1921- II. İnönü Savaşı.
23 Ağustos-13 Eylül 1921- Sakarya Savaşı.
26 Ağustos 1922- Büyük Taarruz Savaşı.
30 Ağustos 1922- Dumlupınar Zaferi.
9 Eylül 1923- Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu.
25 Temmuz 1923- Lozan Antlaşması’nın imzalandı.
13 Ekim 1923- Ankara başkent oldu.
29 Ekim 1923- Cumhuriyet ilân edildi.
3 Mart 1924- Hilâfet kaldırıldı.
20 Nisan 1924- Anayasa kabul edildi.
Değerli okurlarım,
16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilaf kuvvetlerince işgal edildi.
19 Mart 2025’te Cumhur İtilaf partileri tarafından İstanbul belediyeleri ile CHP’ye işgal operasyonu başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gizli tanıkların iftiraları sonucu tutuklandı.
Asırlık çınar Cumhuriyet Halk Partisi’ne de kayyum atanması an meselesi oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğinde Türk Milleti yurdun dört köşesinden ayağa kalktı.
Uyuduğu zannedilen gençlik bu kumpaslara karşı öncü olunca Türk Milleti de 22 yılık faşist iktidarın uygulamalarına karşı birleşti.
Bugün yapılacak 21. Olağanüstü Kurultayı CHP’nin iktidara yürüyüşün ilk adımı olacaktır.
CHP; demokratik laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasının yılmaz, yıldırılamaz nöbetçisidir.
CHP; Emeklinin, işçinin, memurun, esnafın, tüccarın sanayicinin umududur.
CHP; Ayrım yapmadan toplumun her kesimini kucaklayan partidir.
CHP; Faşist iktidarı sandığa gömecek Türkiye’nin birinci partisidir.
CHP; Türkiye’yi batıya entegre edecek, emperyalizme esir olmayacak partidir.
CHP; Ucube Tek Adam Rejimini yıkacak partidir.
CHP; Muhalefetin tüm partilerini Türkiye İttifakında birleştirecek güce sahiptir.
CHP; Cezaevlerinde esir tutulan öğrencilerin, aydınların ve siyasilerin umududur.
CHP; Cumhuriyetçidir
CHP; Halkçıdır.
CHP; Milliyetçidir.
CHP; Laiktir.
CHP; Devletçidir
CHP; Devrimcidir.
Bugün yapılacak olağanüstü kurultay sonrası CHP lideri Özgür Özel’e yarından itibaren düşen önemli görevler şöyle;
- CHP içindeki kırgınlıkları, küskünlükleri, hizipçiliği ve kavgaları sona erdirmek.
- Tüm muhalefet partilerini Türkiye İttifakında oluşturmak.
- Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması için eylemlere yurt genelinde devam etmek,
- Erken seçim için AKP ve MHP iktidarını yıkılıncaya kadar sallamak.
Bu kurultay; sadece CHP’lilerin değildir.
Ucube Tek Adam Rejimi ile yaratılan faşizmden kurtulmak için Türk Milletinin kurultayıdır.