Bu kuyumculardan bilezik alanlar yandı

Kaynak: AA
Bu kuyumculardan bilezik alanlar yandı

Bursa’da “karışımlı” sahte bilezikleri piyasaya sürmeye çalıştığı iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, karışımlı sahte bilezikleri kentte piyasaya sürmeye çalışan 14 şüpheliye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bursa merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

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Operasyon sonucunda, “tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatif faaliyetleri kapsamında dolandırıcılık” ve “serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı” suçlarından 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden 9’u hakimlikçe tutuklandı, diğer 3’ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Ayrıca, soruşturma çerçevesinde 2 şüphelinin de arandığı belirtiliyor.

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