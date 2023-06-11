Bu limon kürü bir harika

Limonun bu kürü cilt lekelerini yok ediyor. İşte ayrıntılar…

Bu limon kürü bir harika

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Cilt lekeleri, kişinin sosyal hayatını olumsuz etkiliyor. Limon suyu kürü bu soruna birebir iyi geliyor.

Cilt lekeleri, genetik, dış faktörler, sivilce ve doğum sonrası oluşabiliyor. Bu lekeler bazı zamanlarda kişilerin sosyal hayatını olumsuz etkiliyor. Bu lekeleriniz eğer hafif derecede ise doğal yöntemler ile geçebilir.

Doğal malzemeler ile hazırlanan kürler, doğru kullanım sonucunda ciltteki lekelerin yok olmasını sağlıyor. Limon suyu kürü, belli bir süre iki günde bir kullanımı sonrası cilt lekelerine çözüm oluyor.

NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1 çay kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı su

2 çay kaşığı sirke

Malzemeleri bir kapta karıştırınız. Gece yatmadan önce lekeli bölgelere sürünüz. Sabah kalktığınızda kürü yıkayınız. Bu karışımı iki günde bir uygulayınız.

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