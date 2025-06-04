Bu Liseden Mezun Olan Aylık 300 Bin TL Maaşla İşe Başlıyor! Geleceğin Mesleği

İstanbul Havalimanı yerleşkesindeki 'Havacılık Meslek Lisesi'nden mezun olan öğrenciler, aylık 300 bin TL gibi yüksek bir maaşla iş hayatına adım atıyor! Bu lise, teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş ve öğrencilerine parlak bir gelecek sunuyor.

Havacılık Devi İşbirliğiyle Kuruldu

İstanbul Havalimanı yerleşkesi içinde 3 yıl önce kurulan bu özel lise, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Havalimanı İGA A.Ş., Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında imzalanan önemli bir protokolle hayata geçirildi. Bu işbirliği, sektörün ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlıyor.

Lisede 'Uçak Bakım' ve 'Sivil Havacılık' olmak üzere iki ana bölüm bulunuyor. İlk yıl 30 öğrenciyle eğitime başlayan okul, bugün 150 öğrenciye ulaşmış durumda. Gelecek eğitim ve öğretim yılında ise ilk 30 öğrencisini mezun etmeye hazırlanıyor.

Yüksek Maaş İmkanı ve Uluslararası Kariyer Fırsatları

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, bu okuldan mezun olan ve uluslararası sertifika programını tamamlayan öğrencilerin, uçak bakım sektöründe yaklaşık olarak 300 bin TL maaşla işe başlayabildiği belirtiliyor. Öğrenciler, eğitimleri boyunca minimum B2 seviyesinde İngilizce öğrenerek mezun oluyorlar. Bu dil yeterliliği sayesinde dünyanın pek çok yerinde iş bulabilecekleri uluslararası bir seviyeye ulaşıyorlar.

Okul Müdürü Talha Bektaş, havacılık sektörünün sürekli bakım ve onarım ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Lisanslı teknisyenlere ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu. Bektaş, önümüzdeki 10 ila 15 yıl içerisinde sektörde ciddi oranda uçak bakım teknisyeni açığı oluşacağını düşündüğünü ifade etti.

Bektaş sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul Havalimanı'nda İGA yılda 200 milyon yolcuyu hedefliyor. Bu büyüklükteki bir havalimanının da çok ciddi bir iş gücüne ihtiyacı bulunuyor. Türkiye Yüzyılı'na yetişmiş donanımlı insan gücünü yetiştirmeye çalışıyoruz."