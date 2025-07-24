Bu listeye çok şaşıracaksınız! Süper Lig'in en golcü oyuncuları: İlk 5'te 3 Eyüpsporlu var

Kaynak: Haber Merkezi
Bu listeye çok şaşıracaksınız! Süper Lig'in en golcü oyuncuları: İlk 5'te 3 Eyüpsporlu var

Süper Lig'de güncel olarak forma giyen oyuncular arasında en fazla gol atan isimlerin listesi dikkat çekti.

Süper Lig resmi hesabı tarafından paylaşılan liste dikkat çekti.

Ligde güncel olarak forma giyen isimler arasında en golcü 10 oyuncunun sıralandığı listede; Cenk Tosun ve Edin Visca başı çekerken 3 Eyüpsporlu oyuncu Mame Thiam, Emre Akbaba ve Serdar Gürler de hemen peşlerinden geliyor.

İşte Trendyol Süper Lig'de aktif olarak oynayan ve en çok gol atan 10 futbolcu:

Cenk Tosun – 110

Edin Visca – 101

Mame Thiam – 68

Emre Akbaba – 62

Serdar Gürler – 57

Mauro Icardi – 51

Alexandru Maxim – 50

Deniz Türüç – 46

İrfan Can Kahveci – 43

Umut Nayır – 43

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