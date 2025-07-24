Bu listeye çok şaşıracaksınız! Süper Lig'in en golcü oyuncuları: İlk 5'te 3 Eyüpsporlu var

Süper Lig resmi hesabı tarafından paylaşılan liste dikkat çekti.
Ligde güncel olarak forma giyen isimler arasında en golcü 10 oyuncunun sıralandığı listede; Cenk Tosun ve Edin Visca başı çekerken 3 Eyüpsporlu oyuncu Mame Thiam, Emre Akbaba ve Serdar Gürler de hemen peşlerinden geliyor.
İşte Trendyol Süper Lig'de aktif olarak oynayan ve en çok gol atan 10 futbolcu:
Cenk Tosun – 110
Edin Visca – 101
Mame Thiam – 68
Emre Akbaba – 62
Serdar Gürler – 57
Mauro Icardi – 51
Alexandru Maxim – 50
Deniz Türüç – 46
İrfan Can Kahveci – 43
Umut Nayır – 43
Trendyol Süper Lig'de aktif olarak oynayan ve en çok gol atan 10 futbolcu. ???? pic.twitter.com/BcmcEqCI1l— Trendyol Süper Lig (@superlig) July 24, 2025