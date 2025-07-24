Bu listeye çok şaşıracaksınız! Süper Lig'in en golcü oyuncuları: İlk 5'te 3 Eyüpsporlu var

Süper Lig resmi hesabı tarafından paylaşılan liste dikkat çekti.

Ligde güncel olarak forma giyen isimler arasında en golcü 10 oyuncunun sıralandığı listede; Cenk Tosun ve Edin Visca başı çekerken 3 Eyüpsporlu oyuncu Mame Thiam, Emre Akbaba ve Serdar Gürler de hemen peşlerinden geliyor.

İşte Trendyol Süper Lig'de aktif olarak oynayan ve en çok gol atan 10 futbolcu:

Cenk Tosun – 110

Edin Visca – 101

Mame Thiam – 68

Emre Akbaba – 62

Serdar Gürler – 57

Mauro Icardi – 51

Alexandru Maxim – 50

Deniz Türüç – 46

İrfan Can Kahveci – 43

Umut Nayır – 43