'Bu maaşlarla fiyatlarla geçim olmuyor. Demek ki seçim olacak'. Özgür Özel erken seçimi işaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep'te gerçekleştirdiği 'Fıstık Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Fındık üreticileriyle konuşan Özel, "Böylesine bir tarım ülkesinde çiftçilerin çocuklarının da çiftçi olmasını, herkesin toprak sahibi olmayı istemesini beklersiniz. Bu iktidar çiftçiyi topraktan kopardı. Bugün çiftçilik yapan dört gençten üçü iş bulursam büyükşehire giderim diyorsa işte sorun buradadır. Kendiliğinden ürünlerini yere dökenleri görün, bu tepkiyi görün. Bu tepki siyasi değil, insani bir tepkidir, vicdani bir tepkidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında da konuşan Özel, "Hani Tayyip Bey, Devlet Bey her sorunda bir beka sorunu icat ediyorsanız ya siz gelmeden önce kendi kendine yeten bir ülke buğdayı bile ithal ediyorsa, bugün fıstık üreticisi bırakın geçinmeyi hacizle karşı karşıya kalıyorsa bu siyasi değil, vicdani bir tepkidir” ifadelerini kullandı.

"ÇARE İKTİDARIN DEĞİŞMESİ"

Çare iktidara ricada bulunmakta değil, iktidarı değiştirmekte olduğunu söyleyen Özel, iktidara seslenerek, “Bir avuç aracıyı, bir avuç taciri korumayı bırakın. Derdi sen çekeceksin, parayı başkası kazanacak. Yok öyle yağma. Yazıklar olsun böyle düzene, yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA TAYYİP BEY'E SUS DUYURMAYA ÇALIŞMAK YOK"

Özel, Erdoğan'ın çiftçinin derdini duymadığını ifade ederek, "Bundan sonra Tayyip Bey'e ses duyurmaya çalışmak yok. Duymuyor, duymadı, duymayacak. Biz gücümüzü kendimizden, fıstık tarlalarımızdaki alın terimizden, biz gücümüzü fabrikalardan tarlalardan alıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Bu maaşlarla, fiyatlarla, yönetimle geçim olmuyor” diyen Özel, erken seçim mesajı verdi. Özel, “Demek ki seçim olacak, o seçimi biz kazanacağız, siz kazanacaksınız. Türkiye kazanacak” ifadelerini kullandı.