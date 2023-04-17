Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlar. Biter bitmez Yeniçağ'da yazacaklar

Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, Yeniçağ'da devam ediyor. İşte maçların programı...

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlar. Biter bitmez Yeniçağ'da yazacaklar

YARIN:
Süper Lig'de lider Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Saat 20.30'da oynanacak mücadeleyi Sedat Kaya yazacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea-Real Madrid rövanş maçı oynanacak. 22'deki maçı Mirza Şeker yazacak.

ÇARŞAMBA:
20.30 seansında iki maç oynanacak.
Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına çıkacak. Mücadeleyi Fatih Saboviç değerlendirecek.

Konyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maçı Recep Çınar yazacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih-Manchester City maçı oynanacak. Bu dev mücadeleyi Gürel Yurttaş yazacak. Maç 22'de başlayacak.

PERŞEMBE:
Sivasspor, saat 20.30'da evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Turgay Beşyıldız, maçı değerlendirecek.

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