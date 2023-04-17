Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlar. Biter bitmez Yeniçağ'da yazacaklar

YARIN:
Süper Lig'de lider Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Saat 20.30'da oynanacak mücadeleyi Sedat Kaya yazacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea-Real Madrid rövanş maçı oynanacak. 22'deki maçı Mirza Şeker yazacak.
ÇARŞAMBA:
20.30 seansında iki maç oynanacak.
Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına çıkacak. Mücadeleyi Fatih Saboviç değerlendirecek.
Konyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maçı Recep Çınar yazacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih-Manchester City maçı oynanacak. Bu dev mücadeleyi Gürel Yurttaş yazacak. Maç 22'de başlayacak.
PERŞEMBE:
Sivasspor, saat 20.30'da evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Turgay Beşyıldız, maçı değerlendirecek.