Bu marka otomobili alan yaşadı! Oturduğunuz yerden para kazandırıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu marka otomobili alan yaşadı! Oturduğunuz yerden para kazandırıyor

Elektrikli araç devi Tesla’da otonom sürüş teknolojisi, sahibine pasif gelir etme fırsatı sunuyor. Şirketin CEO’su Elon Musk, Tesla sahiplerinin araçlarını yakında sürücüsüz taksi filosuna katabileceklerini duyurdu.

Tesla şirketinin CEO’su Elon Musk, yaptığı açıklamada Tesla modellerindeki otonom sürüş uygulamasıyla beraber Tesla’nın yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz sürüş sistemi, gerçek dünya koşullarında geniş çaplı olarak sınanacak.

Öte yandan bu özelliği fırsata çevirmeyi düşünenler için Musk, Tesla sahiplerinin araçlarını yakında sürücüsüz taksi filosuna dahil edebileceklerini açıkladı. Bu şekilde Tesla sürücüleri oturdukları yerden pasif gelir elde etme imkanına sahip olacak.

TESLA MARKA OTOMOBİLLER SAHİPLERİNE PASİF GELİR KAZANDIRACAK

Yeni sistemin en önemli özelliği ise Tesla kullanıcılarının araçlarını gönüllü olarak "robotaksi" ağına dahil edebilmesi. Böylece otomobiller, sahipleri aracı kullanmasa bile hizmet vererek gelir elde edebilecek. Araçlar sürücüsüz bir şekilde, çağrıldıkları noktaya gidip yolcuları alabilecek ve teslimat da yapabilecek.

Musk, bu yöntemin devrim niteliğinde olduğunu ifade ederek insanların sadece araç sahibi olarak da gelir sağlayabileceğini belirtti.

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