Bu marka sosislerden bakteri fışkırıyor. Sakın yemeyin

Ünlü bir markaya ait tavuk sosisi paketlerinde insan sağlığı için son derce zararlı bakteri bulunması üzerine satış yapılan tüm marketlerden toplatılmaya başlandı.

Tüm dünyada ve ve Türkiye’de zararlı madde veya bakteri bulunması nedeni ile toplatılan ürünler arasına çok satılan bir ürün daha eklendi.

Dünyaca ünlü GUT&GÜNSTIG markasına ait 400 gramlık tavuk sosisi paketlerinde insan sağlığı için zararlı olan Listeria monocytogenes bakterisi belirlendi. Şirketten söz konusu ürünlere ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada son kullanma tarihi 1 Ağustos 2024 olan ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi söylendi. Bakteri bulunan ürünleri satın alan müşterilerin ise bir fatura olmaksızın aldıkları marketlere getirerek paralarını geri alabileceği belirtildi., Ancak son kullanma tarihi yakınlaştığı tavuk sosislerin satın alınan kişiler tarafından çıktan tüketildiği söylenirken şirketten ise bu konuda bir açıklama yapılmadı.

LİSTERİA BAKTERİ TÜKETEN BİRİNE NE OLUR?

Listeria bakterisi, girdiği bünyede bulantı, kusma veya ishalin yanı sıra, uzun bir kuluçka döneminden (bazen 3 haftadan daha uzun bir süre sonra ) sonra grip benzeri belirtilere neden oluyor. Bakteri en çok hamile kadınları, küçük çocukları ve yeni ameliyat geçirenleri, AIDS veya kanser hastaları ile şeker hastalarını etkiliyor.