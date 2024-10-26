Bu marka ürünleri sakın evinize sokmayın. Bakanlık açıkladı

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Bu marka ürünleri sakın evinize sokmayın. Bakanlık açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine 12 yeni ürün daha katıldı. Yapılan denetimler kapsamında 3 üründe 'gıdada kullanımına izin verilmeyen boya' tespit edildi. Yoğurttan ise nişasta çıktı. İşte güncellenen listedeki yeni gıda hileleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdada yaşanan skandal oyunları ortaya çıkarmaya devam ediyor. gıda skandallarını ifşa ettiği 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesini yenilemeye devam ediyor. İki listeye toplam 12 yeni ürün eklendi. Ürünler arasında zeytinyağı, sumak, çiğ süt, köfte, bal ve yoğurt yer aldı.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde sıvı yağ, zeytinyağı ve sumakta 'gıdada kullanımına izin verilmeyen boya' tespit edildiğine yer verildi.

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine göre ise, çiğ sütün yağ oranının düşük olduğu belirlendi. Köftede soya, zeytinyağında tohum yağı, sade yağda inek sütü, yoğurtta nişasta bulundu. İşte hileli gıdada yeni liste:

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