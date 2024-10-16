Bu markaları sakın evinize sokmayın. Bakanlık açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu markaları sakın evinize sokmayın. Bakanlık açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda halk sağlığını tehdit eden hileli gıdalar listesini güncelledi. Bu markaları sakın satın almayın.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet sitesinden vatandaşların sağlığı ile oynayan taklit veya tağşiş gıdalar listesini yeniledi.

16 Ekim tarihli listede zeytinyağlarında yapılan hileler ifşa edildi. Bakanlığın ''sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar'' başlığı altında paylaştığı listeye göre, 8 firmanın ürünlerinde "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya" tespit edildi.

Birçok firmanın ise 'naturel sızma zeytinyağı' diye sattığı ürünlere tohum yağı ve daha düşük kalitede zeytinyağı karıştırdığı ortaya çıktı. İşte o liste...

foto0.jpg

foto1.jpg

foto2.jpg

foto3.jpg

foto4.jpg

foto5.jpg

foto6.jpg

foto7.jpg

foto8.jpg

foto9.jpg

foto77.jpg

Son Haberler
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na verilen zorla getirme kararına tepki
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na verilen zorla getirme kararına tepki
ABD'de savaş uçağı düştü
ABD'de savaş uçağı düştü
MEB'den öğretmenin okulda silahla ateş etmesi olayına soruşturma
MEB'den öğretmenin okulda silahla ateş etmesi olayına soruşturma
Salihli'de MHP'li eski başkan belediyenin parasıyla aldığı özel telefonun faturasını belediyeye ödetmiş
MHP'li eski başkan belediyenin parasıyla aldığı özel telefonun faturasını belediyeye ödetmiş
Kilis’e 2 havan mermisi düştü! TSK karşılık veriyor
Kilis’e 2 havan mermisi düştü! TSK karşılık veriyor