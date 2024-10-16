Bu markaları sakın evinize sokmayın. Bakanlık açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet sitesinden vatandaşların sağlığı ile oynayan taklit veya tağşiş gıdalar listesini yeniledi.

16 Ekim tarihli listede zeytinyağlarında yapılan hileler ifşa edildi. Bakanlığın ''sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar'' başlığı altında paylaştığı listeye göre, 8 firmanın ürünlerinde "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya" tespit edildi.

Birçok firmanın ise 'naturel sızma zeytinyağı' diye sattığı ürünlere tohum yağı ve daha düşük kalitede zeytinyağı karıştırdığı ortaya çıktı. İşte o liste...