Bu markaya ait yumurtaları hemen çöpe atın! Satışı durduruldu

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Bu markaya ait yumurtaları hemen çöpe atın! Satışı durduruldu

ABD'de 134 kişiye bulaşan salmonella salgının ardından 20 milyondan fazla yumurta geri çağrıldı. August Egg Company’ye ait ürünlerin satışı durduruldu.


Gün içerisinde en çok tüketilen ürünlerden biri de yumurta, tatlılardan, kahvaltıya, böreklere kadar neredeyse tükettiğimiz her gıdanın içersinde yer alıyor. Bu nedenle ABD’de de talep gören August Egg Company’ye ait ürünlerin salmonella nedeniyle geri çağrılması ürünü tüketen müşterileri de tedirgin etti. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), şu ana kadar 134 kişinin enfekte olduğunu ve bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SALGIN 10 EYALETE YAYILDI!

Hastaların birçoğunu bildirdiği verilere göre, hastalık belirtilerinden önce yumurta tükettiklerini bildirdi. Salgın 10 eyalete yayılırken, CDC’ye göre vaka sayısı bildirilenin çok üzerinde olabilir.

Geri çağrılan yumurtalar, August Egg Company tarafından Walmart, Ralphs, Safeway gibi büyük zincir marketlere dağıtılmıştı. 1,7 milyon düzineden fazla yumurta, 6 Haziran itibarıyla kendi isteği kapsamında olarak piyasadan çekildi.

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