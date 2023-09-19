Bu maske güzelleştiriyor

Editör: Ali Öncü

Hanımlar, içeriğindeki bol A vitamini ile havuç maskesiyle cildinize temizlik ve pembelik verebilirsiniz. İşte ayrıntılar

Havuç antioksidan özelliği sayesinde cildi serbest radikallere karşı koruyor. Ciltte bulunan siyah nokta, sivilceleri azaltırken tırnak ve saçın güçlenmesini sağlıyor.

MALZEMELER:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet muz

2 adet soyulmuş havuç

1 yemek kaşığı bal



YAPILIŞI:

Havuçları küp küp doğrayın ve suda haşladıktan sonra iyice ezin. Ardından balı ekleyin ve iyice karıştırın. Muzu ve zeytinyağını ekleyip tekrar karıştırın. Yüzünüze sürün ve 10 dakika sonra bol su ile durulayın.