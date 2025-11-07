Yeniçağ Gazetesi
07 Kasım 2025 Cuma
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri

Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri

Birçok sektörden tanınan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarında nostalji fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor. Bakalım 7'den 70'e herkesin sevdiği ünlü oyuncuyu tanıyabilecek misiniz!

Taner Yener Taner Yener
Haberi Paylaş
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 1

Kimileri ilk bakışta tanıyor, kimileri ise tahmin edemiyor. Milyonlarca takipçili yıldızlar, paylaşımlarıyla gündemi meşgul ediyor.

1 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 2

Çocukluk fotoğrafı paylaşma trendi sosyal medyada popülerliğini koruyor. Oyuncular ve şarkıcılar, en özel karelerini hayranlarıyla buluşturuyor.

2 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 3

Bu yıldızlardan biri de şimdi 42 yaşındaki çok ünlü oyuncu. Kim olduğunu öğrenince şaşıracaksınız...

3 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 4

Fotoğraftaki sevimli sarışın çocuğun Kıvanç Tatlıtuğ olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

4 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 5

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983'te Adana’da Erdem ve Nurten Tatlıtuğ'un oğlu olarak doğdu. Baba tarafı Arnavut ve Boşnak kökenli, anne tarafı Edirneli.

5 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 6

Adana'dayken “Fiskobirlik”, “Güney Sanayi”, “Çukurova Kulübü”, “Devlet Su İşleri” ve “Tarsus Amerikan Kulübü” gibi takımlarda basketbol oynadı.

6 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 7

Ülkerspor teklifinin ardından 2 yıl orada kaldı. Sonra 1 yıl Beşiktaş, 1 yıl Fenerbahçe'de forma giydi. Tekrar Beşiktaş'a dönünce antrenmanda sakatlanmasıyla basketbol kariyeri bitti.

7 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 8

Mankenlik yolculuğu, annesinin market camındaki ilanı görmesiyle başladı. Oğlunun fotoğrafını şirkete göndermesiyle Tatlıtuğ, mankenliğe adım attı. Mesleği sevince teklifleri değerlendirerek profesyonel oldu.

8 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 9

İki yıl ajanslarla çalıştıktan sonra, 2002 Türkiye Best Model yarışmasında birinci seçildi. Aynı yıl Dünya Best Model'e katılma hakkı kazandı.

9 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 10

Bu yarışmayı da kazanarak uluslararası üne kavuştu. Fransız ajans Success'in teklifiyle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı.

10 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 11

Paris'teyken gelen dizi tekliflerini öğrenen Tatlıtuğ, çocukluğundan beri sinema ve televizyona ilgisi nedeniyle Türkiye'ye döndü. Okan Bayülgen ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan eğitim aldı.

11 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 12

Oyunculuğa 2005'te Gümüş dizisiyle başladı. Songül Öden'le başrol paylaştı. Ardından Menekşe ile Halil'de Halil'i, Amerikalılar Karadeniz'de 2 filminde rol aldı.

12 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 13

Kariyerinin zirvesi, 2008-2010 arası Beren Saat'le Aşk-ı Memnu'da Behlül Haznedar karakteriydi. Bu rolle Altın Kelebek "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

13 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 14

2010'da Ezel'de ikinci sezonda Sekiz karakterini oynadı. Reklam filmlerinde de yer aldı. 2011-2013'te Kanal D'de Kuzey Güney'de Buğra Gülsoy'la başrolü paylaştı.

14 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 15

2013'te Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası filminde Mert Fırat'la başrollerdeydi. II. Dünya Savaşı'nda Zonguldak'ta veremden ölen şair Muzaffer Tayyip Uslu'yu canlandırdı.

15 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 16

2014'te Star TV'de Kurt Seyit ve Şura'da Farah Zeynep Abdullah'la "Kurt Seyit"i oynadı.

16 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 17

2016'da Cesur ve Güzel'de Tuba Büyüküstün'le başrol aldı. Hadi Be Oğlum filminde, Çarpışma dizisinde rol aldı. 2019'da Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda oynadı. Netflix'te Into the Night'ta Arman olarak konuk, Yakamoz S-245'te başroldeydi.

17 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 18

2007’de Amerikalılar Karadeniz’de 2’de Muzaffer rolüyle beyazperdede parladı. 2010’da Oyuncak Hikayesi 3’te Ken’e ses verdi. 2013’te Kelebeğin Rüyası’nda şair Muzaffer Tayyip Uslu’yu büyüledi.

18 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 19

2018’de Hadi Be Oğlum’da Ali Kaptan, Organize İşler 2’de Sarı Saruhan olarak güldürdü. Yakında Organize İşler Karun Hazinesi’nde Sarı Saruhan’la dönecek.

19 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 20

Dönüm noktası 2005-2007 Gümüş’teki Mehmet Şadoğlu’ydu; Kanal D’de yıldızı parladı. 2006’da Acemi Cadı’ya konuk oldu. 2007-2008 Menekşe ile Halil’de Halil Tuğlu, 2008-2010 Aşk-ı Memnu’da Behlül Haznedar ile efsaneleşti. 2010’da Ezel’de Sekiz/Ramiz Karaeski konuktu.

20 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 21

2011-2013 Kuzey Güney’de Kuzey Tekinoğlu ile Kanal D’yi salladı. 2014 Kurt Seyit ve Şura’da Kurt Seyit Eminof, 2016-2017 Cesur ve Güzel’de Cesur Alemdaroğlu Karahasanoğlu, 2018-2019 Çarpışma’da Kadir Adalı/Yusuf Karaca ile ekranı domine etti. 2023-2024 Aile’de Aslan Soykan olarak döndü.

21 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 22

Netflix’te 2021 Into the Night’ta Arman konuktu. 2022 Yakamoz S-245’te başrol, Âşıklar Bayramı’nda Avukat Yusuf, 2023 Boğa Boğa’da Yalın, İstanbul İçin Son Çağrı’da Mehmet Yılmaz ile dijitalin yıldızı oldu.

22 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 23

2002’de Türkiye ve Dünya Best Model seçildi. 2009 Aşk-ı Memnu ile Galatasaray, İstek, Aydın, Beykent üniversitelerinden En İyi Erkek Oyuncu; 36. Altın Kelebek’te zirvedeydi.

23 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 24

2010 Elle Stil Yılın Erkek Oyuncusu. Kuzey Güney ile 2011 Yıldız Teknik, RTGD; 2012 Galatasaray İşletme, 39. Altın Kelebek, ROTABEST, Esenler, Burç Anadolu, Quality, Çanakkale Onsekiz Mart, MGD Altın Objektif ödülleri.

24 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 25

2012-2013 Yıldız Teknik, 2013 İTÜ EMÖS, Yeditepe Dilek, MGD; Kelebeğin Rüyası ile Sadri Alışık, MEF, Milliyet Sanat. 2014 SİYAD En İyi Erkek Oyuncu.

25 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 26

2016 GQ Türkiye, 2017 Sayidaty, Dubai Festivali Cesur ve Güzel; 44. Altın Kelebek “Kendi Mucizesini Yaratanlar”.

26 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 27

2018 Hadi Be Oğlum İKÜ Kariyer Onursal, Bosphorus; Çarpışma DORinsight, Yıldız Teknik. 2019 MEF, Galatasaray EN; Organize İşler 2 Sadri Alışık Komedi.

27 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 28

2020 Altınyıldız Classics 2019 en beğenileni. 2023 Aile 49. Altın Kelebek En İyi Dizi Çifti, 2024 İstanbul İçin Son Çağrı 22. Yıldız Teknik En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu.

28 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 29

İşte Tatlıtuğ'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar;

29 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 30
30 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 31
31 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 32
32 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 33
33 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 34
34 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 35
35 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 36
36 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 37
37 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 38
38 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 39
39 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 40
40 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 41
41 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 42
42 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 43
43 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 44
44 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 45
45 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 46
46 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 47
47 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 48
48 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 49
49 50
Bu maviş gözlü sarışın minik çocuk kim? Görenler tanımadı: Türkiye’nin en iyi erkek oyuncularından biri - Resim: 50
50 50
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro