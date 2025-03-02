Bu mesajı alanlar dikkat! Cezalı duruma düşebilirsiniz Özgür Erdursun açıkladı!

Gelir İdaresi Başkanlığı bazı kripto varlıkların alım satımından kaynaklı bildirimlerde, ödemelerin kira ödemesi seçeneği tıklanarak yapılması nedeni ile bu hatalı bildirimler nedeni ile binlerce kişiye kira bildirimi mesajı gönderdi. Peki kira geliri olmadığı halde kira bildirimi alan vatandaşlar ne yapmalı? Bu soruya SGK uzmanı Özgür Erdursun yanıt verdi.

Gayrimenkulden gelir sağlayan mülk sahiplerini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci başladı. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı kira geliri elde edenlerle birlikte binlerce kira geliri olmayan vatandaşa da aynı mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Bu mesajı alan mülk sahibi olmayan vatandaşlar ise paniğe kapıldı.

"BU MESAJI ALAN DİLEKÇE VERSİN"

SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile panik yaşayan vatandaşlara neler yapmaları gerektiğini açıkladı. Özgür Erdursun Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kira geliri elde etmediği halde mesaj alan kişileri de kira geliri alanlar gibi gördüğünü vurguladı.

Özgür Erdursun mülkü olmadığı halde kira geliri mesajı alanların ise hemen Dijital Vergi Dairesi sistemine girerek Hazır Beyanname bölümünden kira geliri olmadığı konusunda dilekçe vermeleri gerektiğini söyledi. Özgür Erdursun, bu vatandaşlardan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hesaplarına gelen bu paralar hakkında açıklama isteyebileceğini hatırlattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı kira geliri elde edenlere mesaj göndererek kira gelirlerinden dolayı beyanname verilmesi konusunda uyarı mesajı gönderdi. Kira geliri elde etmeyenlere de kira geliri elde ettikleri ve beyanname vermesi yönünde mesaj gönderdi. Kira geliri elde etmediği… — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) February 28, 2025

KİMLERİN KİRA GELİRİ BEYANNEMESİ VERMESİNE GEREK YOK

2024 yılı için 33.000TL’ye (düşük kira geliri sınırı) kadar konut kira geliri elde edenler bu gelirlerinden dolayı kira geliri beyannamesi vermelerine gerek olmayacak. 2024 yılı için 33.000 TL üzerinde kira geliri elde eden vatandaşlar ise kira gelirlerinden 33.000 TL’yi düşerek kalan rakam üzerinden %15 götürü gider indirimi yaparak kalan tutarın beyannamesini verecek.