Bu mesleğin maaşları 65 bin liraya kadar çıkıyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi'nde ekskavatör operatörlüğü kursu eğitimleri tamamlandı ve 39 kursiyer eğitimlerini tamamlayarak, belgesini aldı.

Halk Eğitim Müdürü Cemali Özlü, bugüne kadar 800 kişinin belge aldığını söyledi. Özlü, kurs bitirme sertifikası alan herkesin kolaylıkla iş bulabildiğini vurguladı.

Sahada uygulamalı olarak ekskavatör kullanan kursiyerler, eğitimciler tarafından denetlenirken, son olarak uygulamalı sınav yapılıyor. En düşük ekskavatör operatörü maaşının 30 bin lira, en yüksek maaşın ise 65 bin liraya kadar olduğu öğrenildi.

"BELGEYİ ALAN KİŞİLER DOĞRUDAN FABRİKALARA İŞE GİREBİLMEKTEDİR"

Mudurnu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemali Özlü, "Bu belgeyi alan kişiler doğrudan fabrikalara işe girebilmektedir. Bize ulaşan 200'ün üzerinde vatandaşımız da fabrikalarda şuan faal olarak çalışmaktadır. Kurslarımız devam ediyor" diye konuştu.

"BEN KURSA İŞ BULABİLMEK İÇİN BOLU'DAN KATILDIM"

Eğitimlere katılan kursiyer, "Çok güzel çalışıyoruz. Bugün de belge almak için imtihan yapıldı. Ben kursa iş bulabilmek için Bolu'dan katıldım" dedi.