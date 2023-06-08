Bu meyve kalp krizinin önünü kesiyor

Özellikle beslenme uzmanları, avokado, fındık, tohum, bitki bazlı yağlar ve ezmeler gibi doymamış yağ içeren gıdaları daha fazla yemeyi öneriyor. Meyve, kuru meyve, küçük avuç fındık ve bitter çikolata gibi daha sağlıklı atıştırmalıklara geçmenizde fayda var.

Acai üzümünün antioksidan açısından çok faydalı olduğu belirtildi. Özellikle kan damarlarını hasardan korudukları için kalp sağlığı ve kan dolaşımı için oldukça faydalı. Kandaki kolesterolün oksidasyonunu da önlüyor…

Zararlı yağlar açısından kırmızı et, beyaz et, peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri kalp hastalığı riskini artırıyor. O ürünleri fazlasıyla tüketmek, kalp hastalıklarına yol açıyor. Aynı zamanda kilolu ve obez olmaya neden oluyor. Acai üzümü ise o hastalık riskini aşağı çekiyor.

GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN

Acai üzümü antioksidan özelliği sayesinde vücuda hastalıkların kapısını açan serbest radikallerle savaşır ve onları nötrleştirir. Böylelikle serbest radikallerin sebep olduğu okdisatif hasarı onarır. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser başta olmak üzere, diyabet, romatizma ve kalp hastalığı gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasını engeller. Yapılan araştırmalarda; Amazon’da düzenli olarak acai üzümü tüketen kişilerin kansere yakalanmadığı ortaya konmuştur.



VÜCUDU KALP HASTALIKLARI VE DİYABETE KARŞI KORUR

2014 yılında yapılan bir araştırmada; acai üzümünün kalp hipertrofisi, fibroz ve kalp fonksiyon bozukluğu gibi kalp ile ilişkili hastalıkların tedavisinde olumlu etkilere sahip olduğunu ortaya konmuştur.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

Acai üzümü içeriğindeki yüksek lif oranı ve yağ asidi ile metabolizma hızını artırır. Vücudun yağ yakımını kolaylaştırarak zayıflamaya yardımcı olur. Ödem attırıcı özelliği vardır. Zayıflamak istiyorsanız sağlıklı bir diyetle birlikte günlük beslenme rutininize acai üzümünü ekleyebilirsiniz.

KANDAKİ KOLESTEROL SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜR

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda; acai üzümünün kolesterol seviyesini geliştirmeye yardım ettiği, LDL’yi ve total kolesterolü düşürdüğü gözlenmiştir.

Acai üzümünde kolesterolün emilmesini önleyen sterol bulunur.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER

İçeriğindeki yüksek lif oranı sayesinde kabızlık ile mücadele eder.

Şişkinlik hissinin önüne geçer ve sindirim sistemini destekler.

BEYİN FONKSİYONLARINI GELİŞTİRİR

Antioksidan özelliği sayesinde hücrelerinin enflamasyonunun ve oksidasyonunun etkilerini azaltır.

İlerleyen yaşla birlikte görülen hafıza ve öğrenme sorunlarının önüne geçer.

Beyni toksik hücrelerden koruyarak beyin fonksiyonlarının daha hızlı ve sağlıklı çalışmasını sağlar.

CİLT SAĞLIĞINI KORUR

Güçlü bir antioksidan olan acai üzümünün cilt ve saç üzerinde de olumlu etkileri vardır.

Cildi yenileyerek daha canlı ve parlak görünüm kazanmasını sağlar.

Bu özelliğiyle acai üzümü güzellik ve kozmetik sektöründe kullanılmaktadır.