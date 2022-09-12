﻿Bu meyve ve sebzelerde şeker hiç yok

BEYAZ LAHANA

Beyaz lahana, düşük şeker ve düşük yağlı gıda seçeneği için en uygun sebzelerdendir. Bu sebze birçok besin maddesi içerir ve birçok sağlık yararına sahiptir. Lahana, A, C, D, E ve K vitaminleri açısından zengindir. Ayrıca diğerlerinin yanı sıra kalsiyum, demir, magnezyum, çinko ve sodyum gibi mineraller de içerir.

MARUL

Hiç şeker içermeyen sebzelerden biri maruldur. Marul, folat, manganez ve demirin zengin bir kaynağı olduğu için bağışıklığı güçlendirmek için özellikle sağlıklıdır. Marulda ayrıca temel B vitaminleri ve vitamin A, C, D, E ve K gibi diğer vitaminler de bulunur. 100 gr marulda sadece yaklaşık 0.8 gr şeker vardır.

KUŞKONMAZ

Öncelikle metabolizmayı hızlandırmak için de kullanılmaktadır. A, C, E, K, B6 vitaminlerini ve demir, bakır, folat gibi mineralleri içerir ve protein bakımından da zengindir.

BROKOLİ

Brokoli A, C, D, E, K, vitaminleri, diyet lifi, kalsiyum, demir, fosfor, çinko ve potasyum içeren diğer besin maddeleri ile doludur. Brokoli ayrıca en güçlü antioksidanlardan birini içerir ve sağlıkla ilgili faydaları arasında cilt problemlerini tedavi etmek ve vücutta hastalıklara neden olan serbest radikalleri temizlemesi bulunur.

BRÜKSEL LAHANASI

Brüksel lahanası anti-kanserojen özelliklere sahiptir. Düşük şeker oranı ve sıfır yağ içermesi nedeniyle diyabet hastaları ve diyet yapanlar için sağlıklı seçeneklerinden biridir.

DOMATES

Domates az yağlı ve neredeyse şekersiz gıdalardan biridir. İyi miktarda K vitamini içerirler. K vitamini iyi kemik sağlığını korumanızı sağlar. Aynı zamanda osteokalsin adı verilen ve kalsiyumun kemiklerinizi güçlendirmesine yardımcı olan bir proteini de uyarır. Domates, gece körlüğü ve diğer hastalıkların önlenmesine yardımcı olan A vitamini de içerir.

PANCAR

Pancar, pek çok rahatsızlığı tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olur. düşük şekerli gıdalar listesindeki diğer gıdalardan biridir. Pancar, potasyum, demir ve lif gibi minerallerle doludur. Tatlı bir tada sahip olmasına rağmen şeker oranı düşüktür.



GREYFURT

Greyfurt, ekstra kilo alma endişesi olmadan tüketebileceğiniz sıfır yağ ve düşük şeker içerir.

AVOKADO

En besleyici besinlerden biri olan avokado, düşük şekerli ve az yağlı yiyeceklerden biridir. Özellikle zengin beslenme lifi, potasyum ve bakır gibi mineraller ile E, A, K, B6 ve C vitaminlerini barındırır. Avokadoda az miktarda folat, bakır ve protein de bulunur.

PAPAYA

Papaya, damak tadına mükemmel uyum sağlaması ve lezzetli tadı dışında birçok sağlık yararına sahiptir. Papaya’daki sindirim süreçlerini canlandıran kimyasallar sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda temel vitaminler bakımından da zengindir. Karotenin varlığı papayayı kanser için koruyucu bir gıda yapar. Düşük sodyum kalitesi, kolesterol sorunları olan insanlar için iyidir. Papaya, cilt rengini iyileştirir, pigmentasyonu ve renk değişikliğini önler. Papaya, yaşlanmayı yavaşlatmaya yardımcı olan antioksidanlar içermektedir.