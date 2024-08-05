Bu meyvenin kapalı alanlara sokulması kesinlikle yasak. 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor

Halk arasında "meyvelerin pahalı kokarcası" olarak da bilinen Güneydoğu Asya’ya özgü olan durian meyvesi Türkiye'de çok sık tükedilen bir meye değil ancak bu meyvenin vücuda faydaları saymakla bitmiyor.

Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için meyve sebzelerin gücünden faydalanmak gerekir. Çünkü doğal meyve sebzeler güçlü vitamin kaynaklarıdır.

Tropikal bir meyve olan durian meyvesi, kabuğu genellikle yeşil veya kahverengi renkte olabilir ve üzerinde büyük, sert dikenler bulunur.

Kabuğu açıldığında, içinde kremsi ve yumuşak bir et bulunur. Meyvenin içinde genellikle 5-6 adet büyük çekirdek bulunur. Meyve, genellikle sarımsı veya beyaz renkte olup, çok belirgin bir kokuya sahiptir.

Durian, yüksek miktarda vitamin C, B vitaminleri (özellikle B6 ve folat), potasyum ve lif içerir. Aynı zamanda yüksek kalorili bir meyve olup, sağlıklı yağlar da içerir.

Bu meyve Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkede popüler.

UYKUSUZLUK SORUNUNA ÇÖZÜM OLABİLİR

Durian meyvesinin içinde triptofan adı verilen bir amino asit bulunur. Bu amino asit, melatonin ve serotonin salgılanmasını destekler. Doğal olarak uykunuzu düzene sokmanıza yardımcı olur. Sürekli uykusuzluk çekenler için ideal bir meyve olarak kabul edilmekte.

VÜCUDUN DEMİR İHTİYACINI KARŞILIYOR

Healthline yazarlarına göre, manganez açısından zengin durian meyvesi güçlü bir antioksidandır. Vücudun ihtiyaç duyduğu 1 aylık demir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini bir günde desteklemeye yardımcı olur.

KEMİK VE KASLARI GÜÇLENDİRİR

Kemik ve kas yapısını güçlendiren bir özelliğe sahip olan durian, vücudu güçlendirir ve hastalıklara karşı bağışıklık kazanmanıza yardımcı olur.

Bir porsiyon durian meyvesi, vücudun ihtiyacı olan folik asidin %20’sini karşılayabilir. Folik asit, motor hareketlerini geliştirme konusunda etkili olduğu için, durian meyvesi tüketimi bu açıdan da faydalı oluyor.

MANGANEZ ZENGİNİ

Manganez bakımından zengin olan durian meyvesi, bu sayede güçlü bir antioksidandır. Vücudun ihtiyacı olan demir ve kırmızı kan hücre üretimini destekliyor.

Eski çağlarda kabuğu kaynatılıp yaraları temizlemek için kullanılırdı. Şimdilerde ise kozmetik ürünlerin içine eklenir. Hücre yenilemesini sağladığından cildin parlaklığını artırdığı ifade ediliyor.

MEYVELERİN KOKARCASI

Durian meyvesinin kokusu oldukça keskindir ve bu nedenle kapalı alanlara sokulmasına izin verilmez. Bu yasak, özellikle toplu taşıma araçları ve oteller gibi alanlarda geçerlidir. Durian’ın kendine özgü kokusu, sevenlerini mest ederken, diğerlerine rahatsızlık veriyor.

THY UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPMIŞTI

2023 yılının Mart ayında Durian meyvesi ilginç bir olaya daha karışmıştı. Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Barcelona seferini yapan uçağı, Durian meyvesinin kabin içerisine kötü koku vermesi üzerine İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü.