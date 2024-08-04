Bu meyvenin tadı kışın başka ilkbaharda bambaşka! Tam bir C vitamini deposu

Bu meyvenin tadı kışın başka ilkbaharda bambaşka! Tam bir C vitamini deposu
Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana'da mayer cinsi limonun hasadına başlanılırken, limonlar, bahçede kilogram fiyatı 10-13 liradan, halde ise 20-25 liradan alıcı buluyor. Bu cins limonun tadı mevsimlere göre değişkenlik gösteriyor.

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Bu meyvenin tadı kışın başka ilkbaharda bambaşka! Tam bir C vitamini deposu 1

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Adana'da mayer cinsi limonun hasadına başlandı.

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Bu meyvenin tadı kışın başka ilkbaharda bambaşka! Tam bir C vitamini deposu 2

Hasat, hava sıcaklığı sebebiyle yaklaşık 3 hafta önce başladı. Kent genelinde 230 bin dönüm alanda üretimi yapılan limondan 641 bin ton rekolte hedefleniyor.

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Bu meyvenin tadı kışın başka ilkbaharda bambaşka! Tam bir C vitamini deposu 3

Öte yandan limonun resmi kesim tarihinin ise ‘Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu' tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması, şuanda kesilen limonlara pahalılığın önüne geçilmesi için göz yumulduğu öğrenildi.

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Bu meyvenin tadı kışın başka ilkbaharda bambaşka! Tam bir C vitamini deposu 4

Mayer cinsi limonun fiyatı bahçede 10-13 lira arasında, halde ise 20-25 lira arasında alıcı buluyor.

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Bu meyvenin tadı kışın başka ilkbaharda bambaşka! Tam bir C vitamini deposu 5

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasat esnasında gazetecilere konuştu.

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Bu meyvenin tadı kışın başka ilkbaharda bambaşka! Tam bir C vitamini deposu 6

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, “Bu yıl havaların çok sıcak ve nemli gitmesinden dolayı hasat erken başladı. Şuan limonun suyu var ama biraz daha beklersek limonda su daha da bollaşacak. Eski yatak limonun şuanda halde kilogram fiyatı 50-55 lira ama bu mayer cinsi limon bahçede 10-13, halde 20-25 lira arasında. 1 hafta sonra yatak limonlar bitecek ve bu mayer cinsi limon piyasada kalacak” diye konuştu.

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Bu meyvenin tadı kışın başka ilkbaharda bambaşka! Tam bir C vitamini deposu 7

Adana genelinde 230 bin dönüm alanda limon dikimi olduğunu ifade eden Doğan, “Adana'da bu sene 641 bin ton limon rekoltesi bekliyoruz. Geçen seneye oranla rekoltede yüzde 30 düşüş var. Bunun da en büyük nedeni hem sıcak hava hem de geçen sene para etmeyen limon ağaçları söküldü. Ancak bu rekolteyle de hem yurt içine hem de yurt dışına yetecek limonumuz var. Şuanda alıcı da satıcı da memnun” dedi.

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Bu meyvenin tadı kışın başka ilkbaharda bambaşka! Tam bir C vitamini deposu 8

280 dönüm alanda limon üretimi yapan çiftçi Metin Televi ise fiyatlardan memnun olduklarını, verimin de dönüm başına 5-6 ton limon beklediklerini belirtti.

Mayer limon; Eylülde ekşi, kışın tatlı limon gibi, ilkbaharda ise tatlı portakal gibidir.

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