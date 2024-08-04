Bu meyvenin tadı kışın başka ilkbaharda bambaşka! Tam bir C vitamini deposu

Adana genelinde 230 bin dönüm alanda limon dikimi olduğunu ifade eden Doğan, “Adana'da bu sene 641 bin ton limon rekoltesi bekliyoruz. Geçen seneye oranla rekoltede yüzde 30 düşüş var. Bunun da en büyük nedeni hem sıcak hava hem de geçen sene para etmeyen limon ağaçları söküldü. Ancak bu rekolteyle de hem yurt içine hem de yurt dışına yetecek limonumuz var. Şuanda alıcı da satıcı da memnun” dedi.