İngilizlerin ''Cranberry'' olarak adlandırdığı görünüşüyle kuru üzümü andıran turna yemişi E,C ve K vitaminleri bakımından zengin yapısıyla oldukça faydalı kabul edilen bir sağlıklı atıştırmalık.

Sosyal medyada yer alan yiyecek deneme türündeki videolar, turna yemişinin yeniden popüler olmasını sağladı.

ÜRETİMİN YÜZDE 98'İ ABD VE KANADA'DA GERÇEKLEŞİYOR

Dünya’daki üretiminin yüzde 98’i ABD ve Kanada’da gerçekleşiyor. Bu meyveler, asidik turba toprağında ve alçak, sürüngen çalılar üzerinde yetiştiriliyor.

Bitkinin oldukça meşekkatli bir gelişim süreci var. Ancak tüketen çoğu kişi yetişme sürecini bilmiyor.

Yetiştikleri yataklar, genellikle buzul birikintileri tarafından oluşturulmuş bataklık veya sulak alanlardır ve özel bir faktör kombinasyonu gerektirir: Kum, turba, yeterli tatlı su ve uzun bir büyüme mevsimi.

Turna yemişlerinin genellikle su üzerinde yüzerken görülmesi, “ıslak hasat” adı verilen özel bir teknikle toplanmasından kaynaklanır. Turna yemişi yetiştiricileri, hasattan önceki gece bataklıkları yaklaşık 45 cm derinliğinde suyla doldurur.



Turna yemişi bataklıkları, böcekler ve meyve kurtları da dahil olmak üzere birçok zararlı böcek için cezbedici bir ortam sağlıyor.

Kurt örümcekleri ise karşılaştıkları çoğu böceği yiyen etobur yırtıcılar olarak bilinir. Turna yemişi çiftçileri, bu örümcekleri bilerek bataklığa sokmasalar da, onların çoğalmasına olanak tanıyan koşulları aktif olarak oluştururlar.

Kurt örümcekleri, doğal haşere kontrolünde kritik bir rol oynar. Bu faydalı yırtıcılar, zararlı böcek popülasyonlarını düzenleyerek sentetik böcek ilacı ihtiyacını en aza indirmeye yardımcı olur ve daha sürdürülebilir bir tarım uygulamasına katkıda sağlar.