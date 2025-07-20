Bu meyveyi üreten zengin oluyor! Talepler patladı

Ahududu üretimi denildiğinde ilk akla gelen şehir Bursa olsa da, uzmanlar meyvenin doğru yöntemlerle Türkiye’nin tüm illerinde yetiştirilebileceğini belirtiyor. Özellikle Sakarya, Bolu ve Karadeniz’in serin bölgeleri, ahududu yetiştiriciliği açısından elverişli alanlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte, doğu illerinde kök izolasyonu ve malçlama, güney illerinde ise gölgelendirme ve damla sulama gibi tekniklerle verim artışı sağlanabiliyor.

Ahududu, yalnızca açık arazide değil, uygun koşullarda seralarda da başarılı bir şekilde üretilebiliyor. Bu yönüyle, dört mevsim boyunca ürün alınabilen nadir tarım ürünleri arasında gösteriliyor.

YÜKSEK KAZANÇ GETİRİYOR

Ahududunun öne çıkan bir diğer özelliği ise yüksek kârlılık oranı. Özellikle küçük ölçekli üreticiler için ciddi bir gelir kapısı haline gelen bu meyve, pazarda yoğun talep görmeye devam ediyor. Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşayan Çetin Demir de bu üreticilerden biri.

Beş yıl önce Çevril Mahallesi’ndeki arazisine hobi amaçlı organik bir bahçe kuran Demir, bugün ahududu üretiminde ciddi bir noktaya ulaştı. Sezonun başlamasıyla birlikte tüketiciler, Demir’in bahçesine gelip kendi elleriyle meyve toplamaya başladı. Taleplerin beklentilerin üzerine çıktığını vurgulayan Demir, “Bahçeye gelen misafirlerimiz hem doğayla buluşuyor hem de dalından ahududu toplama deneyimi yaşıyor. Yoğun ilgiden dolayı yetiştirmekte zorlanıyoruz” dedi.

GİRİŞİMCİLERİN YENİ FIRSAT KAPISI OLDU

Tarım alanında alternatif ürün arayışında olan girişimciler için ahududu yetiştiriciliği güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Düşük bakım maliyeti, iklim çeşitliliğine uyumu ve uzun süreli hasat imkânı ile ahududu, geleceğin tarım yatırımları arasında yerini sağlamlaştırıyor.