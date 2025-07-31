Fatih Karaman/Tokat

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, Meclis’te kurulan ve kamuoyuna “Terörsüz Türkiye Komisyonu” olarak sunulan yapıya ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Komisyona katılmayı reddeden tek partinin İYİ Parti olduğunu belirten Er, “Bu milletin, bu vatanın dayanağı yalnızca İYİ Parti kalmıştır” dedi.

Erkan Er açıklamasında, iktidar partisi ve ona destek veren siyasi yapıların, vatanseverlik söylemleri üzerinden milleti yanıltmaya çalıştığını ifade etti. “Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli’nin başlattığı bu süreç, milletin değil; Kandil’in, bebek katilinin ve emperyal projelerin hizmetindedir. Komisyon adı ne olursa olsun, içinde kimlerin olduğu, nasıl şekillendiği ortadadır. İYİ Parti dışında bu ihanete ‘hayır’ diyen başka bir irade kalmamıştır. Kuvayi Milliye edebiyatı yapanlar bugün ihanet sürecine figüranlık yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Er, İYİ Parti’nin bu duruşunun bir siyasi tercih değil, tarihi bir sorumluluk olduğunu belirtti. “Cumhuriyete inanan, Atatürk’ün çizgisinden sapmayan herkes için artık tek bir adres kalmıştır: İYİ Parti. Terörle müzakere değil, mücadele eden biziz. Masalarda değil, milletin yanında duran biziz. Bu yüzden ‘İYİ’ ki İYİ Parti var!’ diyoruz” şeklinde konuştu.