Birkaç gün sonra binlerce telefon kapanacak. Devlet tarafından kullanılmaz hâle getirilecek.

Gerekçe, elinizdeki telefonun kaçak olması ya da yasadışı olaylarda kullanılması değil.

Para vererek aldığınız, faturalı telefonunuz bir anda küt diye kapanacak.

Gerekçe ne mi?

O telefonun bir yıl kullanılmaması.

Komik ama gerçek!

Bir telefon aldınız; eskisini de “yarın lazım olur” diye çekmecede sakladınız ya… İşte devlet o telefonu kapatacak.

Dünyanın hiçbir yerinde olmayan, anayasaya aykırı bir uygulama hayata geçirildi.

Çıkarılan bir yasaya göre, satın aldığınız telefon hattından bir yıl boyunca sinyal alınmazsa o cihaz kapatılacak. Güya bu yolla kayıt dışılıkla mücadele edilecek.

Akıllara ziyan bir gerekçe.

Sen kaçakçıyla mücadele edemiyorsun, cezayı vatandaşa kesiyorsun.

Kardeşim, bu mal benim değil mi? Parasını verdim. İster bugün kullanırım, ister bir yıl sonra. Kime ne?

Evet, keyfimizin bir kahyası var!

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD).

Türkiye’deki telefon ve mobil ithalatçılarının oluşturduğu bir dernek.

Müthiş bir lobi gücüne sahipler. İnternet sitelerine bakıyorsunuz; ellerinde plaketlerle Ankara’da kapı kapı dolaşıyorlar. Sözde kayıt dışılıkla mücadele ediyorlar.

Kayıt dışılıkla mücadele size mi kalmış?

Bu, devletin ve Gümrük Bakanlığı’nın işidir.

Buna açıkça “ballı ticaretimizi artırmak istiyoruz” deseydiniz ya!

Bu IMEI meselesini Türkiye’nin başına bela edenler işte bunlar.

Son talepleri, bir yıl kullanılmayan telefonların kapatılmasıydı. AKP onları bir kez daha kırmadı ve bunu hayata geçirdi.

Sizin sisteminize dikkat edin; çünkü elinizdeki telefon da kapanabilir.

Nasıl mı?

Yeni telefonlar çift hatlı. Bir SIM’i taktınız, çıkardınız, diğerine taktınız. Sonra o SIM yuvasına bir yıl boyunca hiç SIM takmadınız. O hat küt diye kapanıyor.

Deli saçması ama gerçek.

Bu arada bu derneğin hırsı yüzünden Türkiye’de IMEI’si değiştirilebilen Android telefonların satışı patladı.

Sen 200 dolarlık telefonu 300 dolara satarsan sonuç bu olur.

iPhone gibi IMEI’si değiştirilemeyen telefonlar dışında, birçok Android telefonun IMEI’si değiştirildiği için kaçak telefon patlaması yaşandı. Örneğin, 100 bin liralık son model bir telefonu 50 bin liraya kaçak alabiliyorsunuz.

Eskiden devlet aklı vardı, şimdi bu tür derneklerin lobi gücüyle o da ortadan kalktı.

Yurt dışında 45 bin lira olan bir telefonu kayıt altına almak isterseniz 57 bin lira ödemek zorundasınız.

Bunda akıl ve mantık var mı?

Yeter artık! Üç kuruş daha kazanacaksınız diye bu millete kötülük yapmayı bırakın.

Şu “bir yıl sonra kapanan telefon” uygulamasına onay verenler başta olmak üzere, buna itiraz etmeyen muhalefet de vebal altındadır.