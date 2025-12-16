Bazıları ilk bakışta hemen tanıyor, bazıları ise tahmin edemiyor. Milyonlarca takipçisi olan ünlü yıldızlar, paylaşımlarıyla gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
Bu minik kız kim? Ünlü şarkıcının çocukluk hali ortaya çıktı: Hiç değişmemiş!
Ünlü isimler, çeşitli sektörlerden sıkça adlarını duyurduğumuz yıldızlar, zaman zaman sosyal medya hesaplarında nostaljik fotoğraflar paylaşarak hayranlarını geçmişe götürüyor. Bakalım, bugün 7'den 70'e herkesin sevdiği bu efsane şarkıcıyı çocukluk halinden tanıyabilecek misiniz?Mina Kaymakçı
Bazıları ilk bakışta hemen tanıyor, bazıları ise tahmin edemiyor. Milyonlarca takipçisi olan ünlü yıldızlar, paylaşımlarıyla gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
Sosyal medyada çocukluk fotoğraflarını paylaşma trendi hiç eskimiyor.
Pek çok oyuncu ve şarkıcı, en özel çocukluk ile gençlik karelerini sevenleriyle buluşturuyor. Bu isimlerden biri de şu anda 51 yaşında olan ikonik bir sanatçı.
Kim olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşayacaksınız...
Fotoğraftaki bu sevimli kız çocuğunun ünlü şarkıcı Ebru Gündeş olduğu ortaya çıkınca, hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.
EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?
12 Ekim 1974'te, aslen Gaziantepli Remzi Gündeş ve Müjgan Bilgin'in kızı olarak İstanbul Fatih'te doğdu.
Çocukluğunun bir kısmını Ankara'da, bir kısmını ise İstanbul Şirinevler'de geçirdi.
Bir yakınının şarkıcılık tavsiyesi üzerine konfeksiyon işçisiyken Neşe Demirkat'la tanıştı ve Raks Müzik'le (Koral Sarıtaş ve Selçuk Tekay) anlaşma imzaladı.
Albüm öncesi Emel Sayın'a vokalistlik yaptı.1993'te Tanrı Misafiri adlı ilk albümü çıktı. Selçuk Tekay prodüktörlüğünde, Özkan Turgay aranjörlüğünde hazırlanan albüm milyonlar sattı.
Ardından hemen ikinci albüm çalışmalarına başladı; 1994'te Tatlı Bela yayınlandı. Bu kez ağırlıklı slow ve romantik şarkılarla dikkat çekti.
1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Kadın TSM Sanatçısı'na aday oldu ancak kazanamadı.1995'te Ben Daha Büyümedim albümüyle "Fırtınalar" gibi hitler çıkardı. "Ben Daha Büyümedim" ve "Çok mu Gördünüz" parçalarıyla eleştirilere yanıt verdi.
Bu dönem Serdar Ortaç'la işbirliğinin başlangıcıydı.1996'da 2. Kral TV Ödülleri'nde En İyi Kadın TSM Sanatçısı ve Yılın Şarkısı ödüllerini aldı.
1996, 1997 ve 1999'da üç kez En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçısı ödülünü kazanarak rekor kırdı.1996'da Kurtlar Sofrası albümü çıktı. Aynı dönemde oyunculuk tekliflerini değerlendirerek albüm isimlerini taşıyan dizilerde başrol oynadı.
İki yıl aradan sonra 1998'de Sen Allah'ın Bir Lütfusun albümü geldi. Selçuk Tekay ve Kerem Ökten yönetiminde hazırlandı. Albümle aynı adlı şarkı, 5. Kral TV Ödülleri'nde TSM En İyi Kadın Sanatçı ödülünü üçüncü kez kazandırdı ve Yılın Şarkısı'na aday oldu.
1999'da Dön Ne Olur albümüyle döndü. Tanıtım sırasında beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı ve uzun süre dinlendi. Tarık Ağansoy aranjmanlarında Sezen Aksu'nun "Hata"sı gibi parçalar yer aldı.
Dinlenme sonrası ilk konserini 11 Mart 2000'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi; gelirini Haydarpaşa Numune Hastanesi Reanimasyon Kliniği'ne bağışladı.
2006-2008 arası Popstar Alaturka'da jüri üyeliği yaptı. Bir yarışmacıyı "kırık" diye nitelendirmesi Bülent Ersoy'la tartışma yarattı.
TGRT'deki programında Ataol Behramoğlu'nun "Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var" şiirini izinsiz okuması üzerine telif davası açıldı.
2013'ten itibaren O Ses Türkiye'de jüri oldu, 2016'da ayrıldı; 2020'de Seda Sayan'ın ayrılmasıyla geri döndü ve halen devam ediyor.
İlk evliliğini 16 yaşında Hamdi Vardar'la, ikincisini 2002'de avukat Ömer Durak'la yaptı. 2010'da İran Azerisi iş insanı Reza Zarrab (Rıza Sarraf) ile evlendi; 2011'de kızı Alara doğdu.
2016'da Zarrab'ın ABD'de tutuklanması sonrası Türkiye'ye dönmedi. 2021'de ihanet iddiasıyla boşandı.
Dördüncü evliliğini Şubat 2024'te iş insanı Murat Osman Özdemir ile Dubai'de yaptı. Çift, Eylül 2025'te fikir ayrılıkları nedeniyle anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
EBRU GÜNDEŞ'İN STÜDYO ALBÜMLERİ
• Tanrı Misafiri (1993)
• Tatlı Bela (1994)
• Ben Daha Büyümedim (1995)
• Kurtlar Sofrası (1996)
• Sen Allah'ın Bir Lütfusun (1998)
• Dön Ne Olur (1999)
• Ahdım Olsun (2001)
• Şahane (2003)
• Bize de Bu Yakışır (2004)
• Kaçak (2006)
• Evet (2008)
• Beyaz (2011)
• 13,5 (2012)
• Araftayım (2014)
• Âşık (2019)
• Söylüyor 1 (2022)
• Aşığım Hâlâ (2023)
• Yeniden Söylüyor (2025)
TELEVİZYON PROGRAMLARI
1996: Ebru ile Emrah Şov - Kanal D
1999-2000: Ebru Gündeş'le İkinci Hayat - TGRT
2003-2004: Ebru Gündeş Show
2005-2006: Dön Ne Olur - Star TV
2006: Ebru Gündeş Mega Show - TGRT
2006-2008: Popstar Alaturka - Star TV (Jüri üyesi)
2013-2016, 2021-günümüz: O Ses Türkiye - Star TV / TV8 (Jüri üyesi)
OYUNCULUK PROJELERİ
1993-1994: Tanrı Misafiri - Rol: Elif Altan - 13 bölüm / Show TV
1996-1997: Fırtınalar - Rol: Ebru Gündeş - 42 bölüm / Star TV
1997: Deli Divane - Rol: Ebru - 34 bölüm / Star TV
1998: Sen Allah'ın Bir Lütfusun - Rol: Ebru - 15 bölüm / Star TV
1999: Affet Beni - 2 bölüm / Star TV
2006: İmkansız Aşk - Rol: Ece Güneş - 9 bölüm / Star TV
Geçtiğimiz aylarda Murat Özdemir ile evliliğini tek celsede sonlandıran Ebru Gündeş, radikal bir imaj değişikliğine imza attı. Estetik operasyonlar geçiren ünlü şarkıcı, mini şortlu paylaşımıyla büyük ilgi topladı.
Güçlü yorumu ve özel hayatıyla sürekli gündemde kalan Ebru Gündeş, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor.
50 yaşındaki sanatçı, son pozlarıyla hayranlarını şaşırttı. Ebru Gündeş, 2024 Şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlenmişti.
Ebru Gündeş, Eylül ayında sosyal medya üzerinden eşinden ayrılık kararını duyurmuştu.
Paylaşımında şu sözlere yer vermişti: "Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da sevgimiz ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese sonsuz teşekkür ederim. Saygılarımla."
Ebru Gündeş, kariyerinin unutulmaz hitlerini yeniden düzenlediği “Yeniden Söylüyor” albümünü müzikseverlerle buluşturdu.
Şarkıları her salı dijital platformlarda paylaşan sanatçı, Nihat Odabaşı çekimlerinde yeni imajıyla poz verdi.
Değişen yüz hatları dikkat çeken Gündeş'in dudak dolgusu ve diğer estetik müdahaleleri, takipçileri tarafından fark edildi ve tanımakta zorluk çektiren bir görünüm ortaya çıktı.
SİNAN AKÇIL'DAN ŞARKI HEDİYESİ
Ünlü besteci Sinan Akçıl, D-Smart'taki “90’lar Futbol Smart” programında önemli açıklamalarda bulundu. Berke Kosova ve Semih Sezerli'nin konuğu olan Akçıl, Ebru Gündeş'e özel bir şarkı hediye ettiğini anlattı.
"İYİ Kİ DOĞMUŞUM"
Akçıl, Ebru Gündeş'in doğum günü için “İyi Ki Doğmuşum” şarkısını hediye ettiğini belirterek, “Normalde doğum günü, 12 Ekim’di. ‘Ama ben 16 Aralık’ta çıkartmak istiyorum. Çünkü benim asıl doğum günüm, beyin kanaması geçirdiğim gün 16 Aralık.’ dedi. Böyle bir anlamı var. ‘İyi ki Doğmuşum.’ şarkısı geliyor.” ifadelerini kullandı.
Yeni imajıyla göz kamaştıran Ebru Gündeş, bu hediyenin ardından mini şortlu pozlarını paylaştı ve "Gerçekten 'İyi ki Doğmuşum'" notunu ekledi.
Gündeş'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.