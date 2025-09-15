Bu müze ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkartıyor!

İstanbul'da yaşayan ve zaman zaman memleketi Çankırı'nın Orta ilçesi Dodurga beldesine gelen Ahmet Bircan Tuğlu, yıllar boyunca eski tarım aletleri, mutfak gereçleri, çarık, eski dönem paraları ve kamalar gibi birçok nostaljik eşya topladı.

Belde sakinlerinin de desteğiyle Tuğlu'nun biriktirdiği eşyaların daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla müze kurulmasına karar verildi. Belde merkezinde kurulan müzede 3 bine yakın eşya sergileniyor. Vatandaşlar da sahip oldukları eski eşyaları müzeye bağışlayarak destek oluyor. Farklı dönemlere ait eşyaların yer aldığı müze, ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkartıyor.

"BURASI ADETA ESKİYE DAİR VERİ VE BİLGİ BANKASI"

Müzenin vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini ifade eden Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, "Şu an bulunduğumuz müze, buram buram tarih kokan ve bu beldenin tüm yaşanmışlarıyla dolu üç bin parça eserin bulunduğu bir yer. Üç bin adet eskiye dair parçadan oluşan müzemizi vatandaşların ziyaretine açtık. Burada, tarihten bugüne yaşanmışlıklar var. Vatandaşlar, tarihe yolculuk yapmak için bu müzeyi ziyaret edebilirler.

Yaşları 60'ın üzerinde olan insanlar, bu malzemelerin bir kısmını kullanmalarından dolayı geçmişe yolculuk yapıyorlar. Hatta tebessüm ile duygulanıyorlar. Ziyaret eden gençlerimiz ise tarihle bağ kurmaya çalışıyorlar.

Çünkü yeni nesil gençlerimizin buradaki malzemeler ile bir yaşanmışlığı yok. Burayı ziyaret ettiklerinde eski tarihteki imkanları, günümüzdeki imkanlarla kıyaslama fırsatı buluyorlar. Burası adeta eskiye dair veri ve bilgi bankası.

Farklı şehirlerden vatandaşlar bu müzeyi duyduklarında, gelip gördüklerinde eski yaşanmışlıkları görebiliyorlar. Bu müze hakkında çok güzel görüşler var. Bu müzede emeği geçen Ahmet Bircan Tuğlu'ya da teşekkür ederiz. İnşallah bizler de bu alt yapıyı adım adım güçlendireceğiz" dedi.

"BU MÜZE, BİZE ESKİ TARİHİ TEKRARDAN CANLANDIRTTI"

Müzeyi gezen Ömer Faruk Işık isimli vatandaş ise, "Dodurga Beldesi'ne müze açıldığını duyduk. Biz de ziyaret edip gezip görmek istedik. Bu müze, bize eski tarihi tekrardan canlandırttı.

Duygularımız eskiye dair hatıralarımız tazeleniyor. Müzenin yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.