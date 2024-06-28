Bu müzik türünü dinleyen 22 yaşındaki erkeği idam ettirdi

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Bu müzik türünü dinleyen 22 yaşındaki erkeği idam ettirdi

Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore'den kaçan 600'den fazla bireyin ifadelerine dayalı bir rapor, Kuzey Kore'deki insan hakları durumuna dair çarpıcı bilgiler içeriyor.

Bu şarkıları dinleyeni idam ettirdi

2024 yılına ait yıllık raporda, Kuzey Kore'de yaşanan insan hakları ihlallerine ışık tutuluyor. Özellikle, 22 yaşında bir genç erkeğin, Güney Kore yapımı filmleri izleyip şarkıları dinlediği ve bunları başkalarıyla paylaştığı için halka açık bir şekilde idam edildiği vurgulanıyor.

'Kuzey Kore İnsan Hakları 2024 Yıllık Raporu'nda, Kuzey Kore'den kaçan 649 kişinin tanıklıkları yer almakta. The Guardian gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan bir Kuzey Koreli, Güney Hwanghae vilayetinde bir gencin, yasaklanmış Güney Kore kültür ürünlerini tüketip yaydığı için idam edildiğini belirtiyor. Bu olay, Kuzey Kore'de popüler olmayan ve yasaklanan K-pop müziğinin de dahil olduğu 'gerici ideoloji ve kültürün' yasaklandığı bir yasanın uygulanışını gözler önüne seriyor.

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