BU NASIL ADALET? Masumlar içeride katiller dışarıda...

Türkiye’de adaletin pejmurde hali en son Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırı ile açık ve net bir şekilde görülmüştür.

Görünen şu ki: Normal şartlarda deliyse tımarhanede akıllıysa kodeste bulunması ve ömrü boyunca gün yüzü görmemesi gereken bir suç makinesi sokakta dolanıyor ve bu ülkenin birinci partisinin Genel Başkanına saldırmaya cüret ediyor.

Adam iki çocuğunu vahşice katletmiş diğerlerini yaralamış, hırsızlık tehdit ve benzeri bir sürü suç kaydı var ama içeride değil sokakta insanların içinde serbestçe dolanıyor...

Doğrusunu isterseniz insanın aklı mantığı havsalası böyle bir garabeti almıyor; iki cinayet işlemiş biri böyle kısa bir sürede nasıl serbest bırakılır, insan içine salınır? Bu nasıl adalet, bu nasıl infaz, bu nasıl cezalandırma diye sormadan duramıyor insan...

Bu adalet sisteminin per perişan olup acze düştüğünün çok açık ve net bir kanıtıdır....

Memlekette suç işlemiş olanlar hak ettikleri cezayı çekmiyor! Onlar hak ettikleri, mahkum oldukları cezayı çekmiyor amma ve lakin bir çok masum nahak yere, keyfe keder cezalandırılıyor.

Bakın iki çift laf edip, üç beş paylaşım yapan kişiler sudan sebepler ile tutuklanıp yıllarca hapis yatıyor değil mi?

Bu gün Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hapiste. Bu gün Zafer Partisinin Genel Başkanı Ümit Özdağ hapiste. Bu gün Selahattin Demirtaş hapiste. Bu gün iş insanı Osman Kavala hapiste. Bu gün Hatay’ın seçilmiş Milletvekili Can Atalay hapiste. Bugün Gezi davası yüzünden Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerden hapiste. Bu gün Ekrem Başkan’a yapılan hukuksuzluğu protesto eden gençler tek bir gün bile yatarı olmayan bir suçlamalardan dolayı tutuklu, hapiste. Bu gün Ekrem Başkan’ın yol arkadaşı olan Mehmet Murat Çalık (Beylikdüzü Belediye Başkanı), Ahmet Özer (Esenyurt Belediye Başkanı), Resul Emrah Şahan (Şişli Belediye Başkanı) Murat Ongun, Buğra Gökçe, Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Ertan Yıldız, Servet Yıldırım, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Yusuf İlbak, Serdar Haydanlı, Cevat Kaya, Ali Rıza Akyüz tutuklu hapiste. Bugün Manajer Ayşe Barım 12 yıl önceki Gezi olaylarına karışmakla suçlanıyor tutuklu hapiste.

Bakın yukarıda sadece ilk aklıma gelenleri saydım, sayamadıklarım lütfen beni affetsin daha böyle bir çok masum hapiste bulunuyor!

Bunun dışında hükumete muhalif bir çok aydın, sanatçı, gazeteci ve siyasetçi yargı sopası ile tehdit ediliyor ve ne yazık ki bunlardan bir kısmı da hapiste...

Bu saydığım insanlar kimseye zorbalık yapmamış, kimseyi yaralayıp öldürmemiş, kimsenin malına mülküne çöküp gasp etmemiş, yetim garip gureba hakkı yememiş ama içerideler hemde bazıları yıllardır içeride.

İki çocuğunu vahşice öldüren suç makinesi ise dışarıda...

Peki bu bir istisna mı?

Elbette hayır her akşam televizyonlarda izliyor gazetelerde okuyoruz; sürü sepet sabıkası olan suç makineleri sokakta yeni yeni suçlar işliyor!

Hapiste olup sokakta bulunmaması gereken sabıka dosyası çok kabarık suç makinelerinden kimi cinayet işliyor, kimi soygun yapıyor, tehdit ediyor tecavüz ise gırla gidiyor...

Burada çöken bir adalet sistemi açıkça görülüyor ama başta adalet sekreteri olmak üzere iktidarda tık yok hiç sorumluluk üstlenmiyorlar.

Bakın bir devletin en büyük görevi adaleti ve güvenliği tesis etmektir!

Bir devlet adalet ve güvenliği tesis etmekte acze düşerse halk kendi adaletini ve güvenliğini tesis etmeye yönelir ki bu devletin çökmesi demektir.

Devletin çöktüğü adalet ve güvenliği sağlayamadığı hallerde gücü gücüne yetenin borusu öter, haklının değil güçlünün kazandığı bir iklim oluşur. Böyle iklimlerde ise daima sıradan vatandaşların hak ve özgürlükleri zarar görür.

Ben buradan iktidara sesleniyorum: iktidarsanız devleti doğru düzgün yönetin ve adaleti tesis edin yok eğer yönetemiyorsanız derhal seçime gidin vatandaşlar yönetebilecek başka birilerini iktidara getirsin.