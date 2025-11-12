Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Ateşkes ilanından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 245'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 245'e, yaralı sayısı 627'ye yükseldi. Böylece İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 182'ye, yaralı sayısı ise 170 bin 698'e yükseldi.